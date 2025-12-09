La bancada Podemos Perú, a iniciativa del congresista José Arriola, presentó un proyecto de ley que plantea prohibir el pago por concepto de gastos de instalación a diputados y senadores elegidos en las elecciones generales del 2026 y que residan en Lima Metropolitana y Callao.

Se trata de la iniciativa legislativa 13489/2025-CR, que detalla que la asignación equivale a una remuneración mensual “destinada a cubrir los gastos de instalación y garantizar la solvencia económica necesaria para su traslado y desempeño en el Congreso de la República”.

“Queda prohibido el pago por concepto de gastos de instalación a los parlamentarios que tengan su residencia en los distritos electorales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao”, dice el documento.

En la exposición de motivos se recuerda que dicha asignación fue aprobada por la Mesa Directiva del Parlamento para los congresistas electos en el periodo legislativo 2000-2005, “buscando cubrir los costos inherentes al traslado y la instalación en la capital, conforme a la práctica parlamentaria establecida en ese momento”.

Dicha medida fue ratificada para los legisladores electos en los periodos 2006-2011, 2011-2016, 2016-2021 y 2021-2026. Dicho beneficio debía ser solicitado por cada congresista, mediante comunicación escrita dirigida a la Oficialía Mayor.

El proyecto refiere que para los congresistas de Lima y Callao, la proximidad a la sede del Poder Legislativo invalida la justificación original de la asignación, “dado que no enfrentan la necesidad de cubrir gastos significativos de traslado e instalación”.

“La continuidad en la asignación de gastos de instalación a congresistas que, por su residencia en Lima, no incurren en los costos de traslado e instalación que justifican dicha prerrogativa, constituye un punto de constante fricción en el debate público y académico”, indicó.

“Esta disparidad entre el fundamento normativo de la asignación y su aplicación real no solo socava la credibilidad de la administración parlamentaria, sino que también refuerza una percepción ciudadana de ineficiencia y potencial desvío de los recursos públicos”, agregó.

Por ello, señala que prohibir el pago de gastos de instalación a congresistas electos por Lima Metropolitana y Callao “no solo fortalecería la transparencia, sino que también contribuiría a dignificar la función parlamentaria, alineando las prerrogativas con las responsabilidades y necesidades reales del cargo”.