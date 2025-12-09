La bancada Podemos Perú, a iniciativa del congresista José Arriola, presentó un proyecto de ley que plantea prohibir el pago por concepto de gastos de instalación a diputados y senadores elegidos en las elecciones generales del 2026 y que residan en Lima Metropolitana y Callao.
Se trata de la iniciativa legislativa 13489/2025-CR, que detalla que la asignación equivale a una remuneración mensual “destinada a cubrir los gastos de instalación y garantizar la solvencia económica necesaria para su traslado y desempeño en el Congreso de la República”.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: JNE revoca resolución que determinó que Fernando Rospigliosi infringió neutralidad por cámara en mitin de Fuerza Popular
“Queda prohibido el pago por concepto de gastos de instalación a los parlamentarios que tengan su residencia en los distritos electorales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao”, dice el documento.
En la exposición de motivos se recuerda que dicha asignación fue aprobada por la Mesa Directiva del Parlamento para los congresistas electos en el periodo legislativo 2000-2005, “buscando cubrir los costos inherentes al traslado y la instalación en la capital, conforme a la práctica parlamentaria establecida en ese momento”.
LEE MÁS: Candidato presidencial de Salvemos al Perú se definirá mediante sorteo tras empate, informa funcionario de la ONPE
Dicha medida fue ratificada para los legisladores electos en los periodos 2006-2011, 2011-2016, 2016-2021 y 2021-2026. Dicho beneficio debía ser solicitado por cada congresista, mediante comunicación escrita dirigida a la Oficialía Mayor.
El proyecto refiere que para los congresistas de Lima y Callao, la proximidad a la sede del Poder Legislativo invalida la justificación original de la asignación, “dado que no enfrentan la necesidad de cubrir gastos significativos de traslado e instalación”.
LEE MÁS: César Acuña sobre deudas de APP: “No es malo que un fundador o grupo de personas puedan prestar para que el partido se mantenga vigente”
“La continuidad en la asignación de gastos de instalación a congresistas que, por su residencia en Lima, no incurren en los costos de traslado e instalación que justifican dicha prerrogativa, constituye un punto de constante fricción en el debate público y académico”, indicó.
“Esta disparidad entre el fundamento normativo de la asignación y su aplicación real no solo socava la credibilidad de la administración parlamentaria, sino que también refuerza una percepción ciudadana de ineficiencia y potencial desvío de los recursos públicos”, agregó.
LEE MÁS: José Jerí sobre Betssy Chávez: “Que vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad. No es un tema importante para mí”
Por ello, señala que prohibir el pago de gastos de instalación a congresistas electos por Lima Metropolitana y Callao “no solo fortalecería la transparencia, sino que también contribuiría a dignificar la función parlamentaria, alineando las prerrogativas con las responsabilidades y necesidades reales del cargo”.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Fiscalía de la Nación: Los escenarios tras el retorno de Luis Arce Córdova ¿qué está sucediendo en la institución?
- José Jerí y su estrategia digital: 9 gráficos interactivos sobre el uso de redes sociales en su gobierno
- José Jerí: el futuro del INPE, el salvoconducto a Betssy Chávez y otros ejes de su entrevista en “Siempre a las 8″
- Rafael Belaúnde: “El trabajo en este proceso electoral es evitar que los extremos lleguen a la segunda vuelta”
- Álvaro Vargas Llosa sobre Pedro Castillo: “Presentarse como víctima es una aberración. Es un golpista y tiene que pagar por ese delito”
Contenido sugerido
Contenido GEC