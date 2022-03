Conforme a los criterios de Saber más

La renuncia del congresista Carlos Anderson a la bancada de Podemos Perú dejará a este partido con solo cuatro legisladores. De acuerdo con el Reglamento del Parlamento, un grupo parlamentario debe tener como mínimo cinco miembros, por lo que la salida del economista les hace perder tal condición.

Especialistas consultados por El Comercio indicaron que esto le quitaría a estos legisladores participación en la Junta de Portavoces, la Comisión Permanente y el Consejo Directivo del Congreso. También pondría en duda su participación en futuras listas para presidir la Mesa Directiva y reduciría sus posibilidades de seguir participando como presidentes, vicepresidentes o secretarios de comisiones.

Sin embargo, estimaron que la mayoría de estos cambios y efectos se sentirían a partir de la renovación de la Mesa Directiva y una actualización de la distribución de las bancadas para las comisiones ordinarias. Hasta entonces, los cuatro legisladores restantes Podemos Perú podría haber sumado un nuevo miembro para volver a ser bancada o podría haberse sumado a otro grupo parlamentario, como el de Perú Democrático, con quienes han tenido ya un acercamiento.

La renuncia de Carlos Anderson

Carlos Anderson presentó su renuncia este miércoles por la tarde ante el vocero de la bancada y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez. El parlamentario compartió una foto del documento en su cuenta de Twitter, donde también anunció que no se unirá “a ninguna otra bancada”.

El documento no da detalles de los motivos de la renuncia. Sin embargo, el legislador ya había adelantado en los días previas que no estaba cómodo con una aparente cercanía de su bancada con el gobierno de Pedro Castillo y luego de su dimisión dio sus motivos en distintas entrevistas. El Comercio intentó comunicarse este jueves con el parlamentario, pero no respondió.

Anderson refirió a Perú 21 que su renuncia se dio tras enterarse a través de la prensa que su colega Enrique Wong “había tenido una serie de acercamientos con el gobierno, Palacio, ministerios, pero sobre todo que había logrado conectar a un muy allegado suyo en un puesto directivo”. Esto último en referencia a la designación de Manuel Alberto Talavera como presidente del directorio de Enapu.

“Como yo soy opuesto al uso de los cargos públicos, al uso del acceso al poder como moneda de cambio (…) no quiero estar ni por error cercano a este tipo de comportamientos. Pedí algunas aclaraciones, no me las dieron. Entonces, no me queda más que presentar mi renuncia a la bancada”, declaró

El legislador agregó que sus ahora excolegas de bancada no trataron de retenerlo y que consideraba su salida del grupo parlamentario como una “página atrás”. “No me voy a agrupar a nadie, voy a seguir como un congresista independiente, no agrupado”, afirmó. En declaraciones posteriores a Willax, añadió que su renuncia significaba para él “un alivio”.

La respuesta y el futuro parlamentario de Podemos Perú

Enrique Wong, vocero alterno de Podemos Perú, respondió a las afirmaciones de Carlos Anderson llamándolas “poco elegantes”. “Nosotros en la bancada jamás estuvimos en contra de su modo de pensar, muchas veces diferente al nuestro”, indicó.

El legislador se refirió a su ahora excolega de bancada como un “invitado” que fue elegido gracias al “arrastre” del candidato presidencial de Podemos Perú en el 2021, Daniel Urresti, a diferencia de otros que fueron elegidos por “las bases” del partido. “Lo que lamentamos son sus expresiones (…) Yo he ido [al Ministerio de Transportes], le he explicado. Él sabe que nunca he ido solo, he ido con los dos sindicatos, de Corpac y de Enapu”, declaró a Panamericana.

Agregó que, en una carta del 12 de octubre, el sindicato de Enapu sugirió al presidente una terna de posibles presidentes del directorio de Enapu, entre los que estaba uno de sus asesores de su oficina como segundo vicepresidente del Congreso.

Con relación al futuro de su bancada, Enrique Wong dijo que “hay congresistas que se van a sumar a Podemos”. “Hay congresistas de diferentes bancadas que se sentirían mejor estando con nosotros (…) consideran que hay experiencia y buena fe de querer trabajar”, expresó. Este jueves el legislador manifestó que también podrían sumarse “a otra bancada para constituir un bloque más fuerte”.

En diálogo con El Comercio, Enrique Wong indicó que evalúan estas alternativas y explicó que ha conversado en particular con el congresista Carlos Zeballos, de Perú Democrático, y que existe la posibilidad de que los cuatro legisladores de Podemos Perú se sumen a su bancada.

“Tenemos muy buena amistad con Carlos Zeballos […] Me manifestó que veía con buenos ojos que pudiésemos trabajar con él, principalmente”, dijo. “Me ha dicho, con la mejor voluntad, ‘doctor, le aceptamos a usted, tenemos idea de su planteamiento, nos parece correcto’. Entonces, nosotros estamos viendo esa posibilidad”, explicó.

Este Diario llamó a Carlos Zeballos y Héctor Valer, voceros de Perú Democrático, para consultarles sobre este tema. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Los efectos de no tener bancada

¿Qué pasaría con los congresistas de Podemos Perú si no logran conformar nuevamente una bancada? José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, declaró a este Diario que los cargos que tiene Podemos Perú en la Mesa Directiva y en las comisiones ordinarias son producto de una aprobación del pleno, que es el que tendría que modificar la conformación de estas.

Sin embargo, añadió que “generalmente se ha esperado al cambio de legislatura para poder recomponer los integrantes de acuerdo a la proporcionalidad de los grupos”. Por lo tanto, considera que estos cambios no se realizarían ahora, sino ya en julio con la nueva legislatura.

“De mantenerse Podemos con cuatro personas y no con cinco, estos cambios se podrían realizar a partir del mes de agosto. Por práctica parlamentaria, porque si se aplicaría estrictamente el reglamento, hoy se estaría recomponiendo el cuadro de comisiones. Pero eso retrasaría sus labores”, expresó.

Agregó que, si siguen como no agrupados, cada miembro de Podemos Perú solo podría integrar una comisión y que sería complicado llegar a un acuerdo político para presidirla, y que si bien podría ser invitados para integrar una lista para la próxima Mesa Directiva, tendría menos posibilidades. Distinta es la opinión de José Elice, también exoficial mayor, quien señala que si no pertenecen a una bancada, no podría postular.

Por otro lado, José Elice señaló en que “no hay ningún problema” en que Enrique Wong siga como segundo vicepresidente del Congreso. “La Mesa Directiva se elige en lista única. Una vez que son elegidos los directivos, se autonomizan del grupo parlamentario. El congresista Wong puede terminar su mandato”, aseveró.

Además, detalló que los legisladores sin grupo parlamentario no pueden participar en los órganos de dirección del Congreso y que tendría que compartir su tiempo para los debates en el pleno con el resto de legisladores no agrupados. “Hay una serie de posibilidades que son reducidas para quienes no pertenecen a un grupo parlamentarios”, comentó.

No obstante, coincidió en que “las cosas podrían quedar ahí, incluso en las comisiones, si es que a nadie le interesa hacer una recomposición”. “Tanto la conformación inicial como las modificaciones al cuadro de comisiones se adoptan por acuerdo del pleno, a propuesta, justamente, de los grupos parlamentarios”. Es decir, si nadie propone el reacomodo antes del cambio de legislatura, podrían seguir presidiendo o integrando las comisiones de las que ya son parte.

