El Congreso de la República convocó a los legisladores que integran tanto la Junta de Portavoces como el Consejo Directivo para sus respectivas sesiones este lunes 8 de setiembre, con la posibilidad que participen de manera virtual.

Los documentos con los cuales se formalizó la invitación a los legisladores fueron enviados este viernes 5 de setiembre por el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Roberto Sánchez dice que contratará a Betssy Chávez como asesora en su despacho del Congreso pese a juicio por golpe de Estado

Ahí, se detalla que primero se llevará a cabo la Junta de Portavoces a las 3 p.m. y, posteriormente, a las 4:30 p.m. se hará lo propio con el Consejo Directivo.

El presidente del Congreso, José Jerí, encabeza el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces.

El presidente del Congreso, José Jerí, encabeza el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces.

Las dos sesiones serán semipresenciales y ocuparán la Sala Grau del Palacio Legislativo.

La Junta de Portavoces está conformada por los voceros de cada una de las bancadas parlamentarias, quienes se congregan para debatir y lograr acuerdos sobre los temas que se deben priorizar en las sesiones del pleno, entre otros aspectos que consideren prioritarios.

El Consejo Directivo está conformado por la Mesa Directiva y representantes de todas las bancadas, de manera proporcional a su número de integrantes, y es la instancia donde se planifica el desarrollo y la agenda d las sesiones del pleno para la semana entrante.