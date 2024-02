Con las firmas de legisladores de seis bancadas, la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) presentó este jueves una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, para que responda por los altos índices de delincuencia y el cese del comandante general de la PNP, Jorge Angulo. Agrega que a pesar de la declaratoria de estados de emergencia en diferentes ciudades, no se ha obtenido resultados.

“La delincuencia y la criminal organizada no ha cesado, por el contrario, se ha incrementado”, se lee en el documento.

La moción, que consta de 17 preguntas, ha sido firmada por 20 parlamentarios de las bancadas de Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País, Perú Libre y Cambio Democrático, así como de parte de no agrupados.

En el pliego, este sector del Parlamento, además, cuestiona que desde el inicio de la administración de Torres Falcón en el Ministerio del Interior (Mininter) se ha visto “falta de acción y toma de decisiones ante la creciente ola de eventos delictivos y hechos delincuenciales”.

(Foto: El Comercio)

Dentro de las interrogantes de la interpelación, se incluyen preguntas sobre la destitución de Jorge Angulo de la comandancia general de la Policía Nacional. En ese sentido, se le pide a titular del Mininter precisar cuál es la causa de cese enmarcada en la Ley N°31570 (que está vigente desde el 10 de setiembre del 2022.

Ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento, Torres no pudo detallar cuál era la motivación legal del pase al retiro de Angulo.

Esta moción será debatida en marzo, cuando el Congreso inicie su nueva legislatura.

El último martes, el ministro del Interior adelantó que no tiene previsto renunciar y que dar un paso al costado “sería un acto de cobardía”.

“Mi carrera no es de cinco años ni de diez, mi carrera en la Policía ha sido de 40 años, y he pasado al retiro con un legajo limpio. [Y ahora] resulta que, en dos meses, soy el peor ser humano que puede tener Lima y el Perú y no es así, yo les pido que nos dejen trabajar […] En los tiempos difíciles uno tiene que ser fuerte y renunciar sería un acto de cobardía”, subrayó a la prensa.

Torres dijo que se mantendrá en el cargo “mientras la señora presidenta disponga lo contrario”.