El congresista Edwin Martínez, de la bancada Acción Popular, presentó una nueva denuncia contra la expresidenta Dina Boluarte, vacada por el Poder Legislativo, y contra dos de sus exministros.

En la acusación, se sindica a Boluarte así como a los exministros Raúl Pérez Reyes de Economía y Finanzas y César Sandoval de Transportes y Comunicaciones de presunta infracción constitucional y supuestos delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.

Según el legislador, se cometieron actos contrarios a la Constitución y que configuran delitos en el Código Penal por la aprobación a través de un decreto supremo de una adenda sobre el contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani.

Dina Boluarte denunciada constitucionalmente junto a Raúl Pérez Reyes y César Sandoval.

Martínez señala que esta modificación incluya una “extensión ilícita, ilegítima e indebida” del contrato de concesión por un plazo de 30 años cuando la terminación del contrato con el concesionario debía ocurrir en el 2029.

“Los denunciados, valiéndose del uso fraudulento de sus atribuciones funcionales, han dispuesto la renovación de un contrato de concesión suscrito para la duración inicial de tres décadas; duplicando su duración de manera previa a su vencimiento, evadiendo la necesaria e indispensable realización de concurso público para la selección de un nuevo concesionario, careciendo de una adecuada valoración de la conveniencia al interés público, y atentando directamente contra la libre competencia en la contratación pública”, se lee en la acusación.

El contrato de concesión en este caso fue entre el Estado peruano y la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (Tisur S.A.).