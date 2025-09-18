Congresistas de la Bancada Socialista presentaron un proyecto de ley que busca impedir que los promotores de universidades privadas puedan utilizar al personal y la infraestructura de estas casas de estudio para fines políticos, a pocos meses de las elecciones generales del 2026.

La iniciativa fue planteada formalmente desde el despacho de Alfredo Pariona con apoyo de otros tres integrantes de su bancada este miércoles 17 de setiembre.

El documento propone modificar el artículo 116 de la Ley Universitaria (Ley N°30220) para precisar que está prohibido que los promotores utilicen los activos, infraestructura, docentes y trabajadores, así como a los estudiantes de sus universidades privadas para fines políticos.

Alfredo Pariona y otros miembros de la Bancada Socialista presentan proyecto de ley.

Adicionalmente, se precisa que la fiscalización de esta normativa estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En caso de no acatar esta disposición, se proponen sanciones progresivas, empezando por una multa de entre 50 y 500 UIT, para pasar luego por la suspensión temporal de la licencia por un plazo de hasta dos años y, finalmente, la cancelación definitiva de la licencia de funcionamientos por reincidencia.

“En el Perú existen políticos dueños de universidades privadas inafectas de impuestos que usan estas instituciones educativas para realizar actividades distintas a las que fueron creadas”, asegura el documento en su justificación.