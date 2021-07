Conforme a los criterios de Saber más

En la última sesión del pleno del Congreso, la mayoría aprobó modificaciones a la norma sobre colaboración eficaz. A criterio de los especialistas en materia penal, estos cambios –de ser promulgados por el Ejecutivo– pueden afectar los procesos en curso, pues los abogados defensores de los investigados podrían solicitar que se apliquen los nuevos lineamientos.

“En ese caso concreto [Los Dinámicos del Centro], que recién está empezando, sin ninguna duda eso va a pasar”, señala el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado ante una pregunta específica. Explica que como se trata de un cambio a una norma procesal no está protegida por el carácter irretroactivo.

El penalista Carlos Caro coincide en sostener que, de promulgarse, la norma sería de aplicación inmediata. “Todos los casos de colaboración eficaz que no están cerrados van a tener que someterse a esta regulación nueva”, indica.

Uno de los principales cuestionamientos a los cambios en la norma es que ahora los fiscales tendrán cuatro meses de plazo desde el inicio de la colaboración hasta que el Poder Judicial la apruebe. “La norma vigente no tenía un plazo máximo para darle la mayor amplitud al fiscal para manejar con mayor tranquilidad un proceso complejo”, explica Maldonado. El especialista señala que este plazo no obedece a la realidad de cómo se manejan estas negociaciones, que tienen marchas y contramarchas.

A eso, Caro añade que en estos casos la corroboración implica, en muchos casos, diligencias que pueden demandar la colaboración internacional, levantamiento del secreto bancario. “Hacer eso en cuatro meses es imposible”, añade.

Las colaboraciones de empresas del Caso Lava Jato tomaron dos años aproximadamente. La nueva norma no estipula qué es lo que sucede si se excede el plazo.

Un segundo cuestionamiento es que ahora las declaraciones tendrían que ser dadas ante el fiscal coordinador o su adjunto. Montoya afirma que esta reforma atenta contra el principio de confidencialidad, pues hay áreas del Ministerio Público que no tienen limpieza.

A esto, Caro añade que se trata de una traba burocrática y desnaturaliza la labor de coordinación. Fuentes fiscales explican que solo en los casos de equipos especiales –como Lava Jato o Cuellos Blancos– se podría trabajar en esa lógica. Pero en otros casos no existe la figura del fiscal coordinador y además se vulneraría la autonomía de los fiscales.

Otro punto cuestionado es que no se pueda corroborar la declaración de un aspirante a colaboración con la de otro aspirante. Para Montoya, esto no tiene sentido, pues el crimen complejo tiene información que fluye de otros participantes en los mismos delitos. Mientras, Caro añade que lo central no es el testimonio sino las pruebas que se aporten.

Gino Costa (Partido Morado) indica que, en la sustentación del proyecto en el pleno, María Teresa Cabrera señaló que la iniciativa contaba con el visto bueno del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público, pese a que esto no es cierto.

Eduardo Vega: “La posición del Minjus es observar esta norma”

El ministro de Justicia señala que la modificación aprobada por el Congreso debilita la actuación del Ministerio Público frente a la criminalidad organizada. La primera reacción de Vega a la norma aprobada por el Congreso fue calificarla de un “duro golpe a la lucha contra la corrupción”.

—En el dictamen de la Comisión de Justicia, se señala que el Minjus envió un oficio en el que indicaba que no había incidencias negativas en la mayoría de modificaciones que se hicieron. ¿Eso fue así?

Es una media verdad. Nuestra opinión tiene una parte en la que reconoce que hay aspectos viables, pero también, y con clara posición, que hay aspectos que debilitarían esta figura de la colaboración eficaz.

—¿Cómo se está debilitando la capacidad del fiscal?

El fiscal no va a poder continuar con sus investigaciones hasta que no tenga la homologación judicial. En el actual proceso, el fiscal continúa avanzando, porque va viendo que la información que se le va brindando es correcta. [Además], en nuestra observación hemos sido un poco laxos con los plazos, pero hoy te puedo decir que [al] ponerle cuatro meses a un proceso de colaboración, desde la solicitud hasta el acuerdo de beneficios, los casos como Odebrecht o Cuellos Blancos se caerían.

—Los abogados especialistas señalan que si esto se promulga, los procesos en curso tendrían que seguir estos nuevos lineamientos.

Es lo que se llama la regla general de la aplicación inmediata. Teóricamente hay el riesgo de que muchos casos se puedan ver perjudicados por esta nueva legislación.

—¿Como Ejecutivo han tomado una posición sobre si observarán esta modificación?

El Minjus estuvo y está en contra de estas modificaciones. Los plazos que se tienen son muy cortos, pero sin duda este es un tema que da para una observación.

—Pero dependerá del presidente.

Sí, y del acuerdo del Consejo de Ministros. Pero la posición que lleva el Minjus es la de observar esta norma.

MÁS DATOS

CAMINOS: Caro explica que el Ejecutivo podría observar la norma. Aun así, el próximo Congreso podría insistir en el tema.

DIFICULTAD: Fuentes fiscales explican que no es posible tener declaraciones completas de una sola vez, sino que se trata de avances progresivos.

CASOS: Maldonado aclara que la colaboración no solo se usa en casos emblemáticos, sino también en tráfico de drogas, terrorismo, etc.

