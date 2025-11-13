El Congreso de la República promulgó los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado para su próximo funcionamiento tras las elecciones generales del 2026 y a partir de julio del próximo año.
A través de tres resoluciones legislativas publicadas en el boletín de normas legales de El Peruano, se aprueban tres reglamentos distintos, todos vinculados al funcionamiento del próximo Parlamento bicameral.
El primero de ellos incluye el nuevo Reglamento del Congreso de la República donde se establecer los cambios a la operación del Legislativo, y donde se precisan fechas de instalación del Senado y la Cámara de Diputados, la distribución de escaños y otros aspectos formales y funcionales.
Luego, se publica la Resolución Legislativa 005-2025-2026-CR que aprueba el reglamento de la Cámara de Diputados donde, entre otras cosas, se precisa que estará conformado por un número mínimo de 130 integrantes por cinco años, cifra que puede incrementar a través de su Ley Orgánica.
Finalmente, la resolución 006-2025-2026-CR incluye el reglamento del Senado, el cual estará conformado por al menos 60 integrantes que, igualmente, podrá incrementar su cantidad por ley orgánica y en respeto a la Constitución.
También se precisa que el Senado es indisoluble según el artículo 134 de la Constitución y durante el interregno parlamentario si es que se disuelve la Cámara de Diputados, el Senado no puede entrar en receso.
