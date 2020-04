El presidente Martín Vizcarra anunció -durante su habitual conferencia en Palacio de Gobierno- que solicitará nuevas facultades legislativas en materia tributaria y financiera al Congreso de la República. Aunque no especificó en qué consistirá el pedido, adelantó que “lo que se pretende en este momento difícil -por el coronavirus- es que exista una real solidaridad de todos y hay peruanos que pueden apoyar al resto de sus compatriotas, pero para eso se requiere una norma”.

Por la noche, el primer ministro Vicente Zeballos explicó que no se tratará de un impuesto al patrimonio, sino será en base a los ingresos de los contribuyentes. Señaló que se aplicará de forma gradual, y apeló a la solidaridad de los peruanos durante la crisis que afronta el país.

La bancada del Frepap ya había presentado un proyecto para imponer un impuesto solidario a las grandes fortunas.

Frepap

La vocera del bloque, María Teresa Céspedes, señaló que su agrupación analizará la propuesta del Ejecutivo, pero que sí estarían de acuerdo con un proyecto para que los peruanos con mejores condiciones económicas apoyen a los que menos tienen.

En las otras bancadas aún prima la cautela, pues ya se le había otorgado facultades al Ejecutivo en el primer pleno de este Congreso. Los voceros consultados esperarán ver a detalle el proyecto que presente el Ejecutivo. Desde Fuerza Popular cuestionan que no se hayan usado de manera eficiente las facultades que ya se aprobaron.

Acción Popular

Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular, afirmó que no tendrían problemas en darle facultades en ese sentido, pues coincide con dos proyectos de ley presentados en el Congreso.

“Hay que ver en qué consiste ese proyecto de ley de que tienen que contribuir los que más ganan. Supongo que están colocando una media o monto mínimo de ingresos, ahorros, fortunas en el Perú y extranjero. Me gustaría verlo”, expresó.

Para Burga, el Ejecutivo no le está dando la importancia debida al Congreso. “Pero si van a pedir facultades legislativas, que no vaya viceministros o asesores, que vaya el primer ministro a sustentarlas”, enfatizó.

Solicitó que el Congreso también forme parte de la comisión de alto nivel que evaluará el levantamiento paulatino del estado de emergencia.

Somos Perú

Anoche, la bancada de Somos Perú acordó aceptar el pedido del Ejecutivo, en la medida en la que el documento que presenten sea más específico. Rennan Espinoza, vocero de la agrupación, indicó que “frente al gran error que ha tenido el Ejecutivo con aceptar la suspensión perfecta y los préstamos a un costo muy barato para las grandes empresas, el Ejecutivo está actuando bien porque los que más tienen se necesita que aporten más”.

Frente Amplio

Lenin Checco y Rocío Silva Santisteban, vocero y vocera alterna del Frente Amplio, también señalaron la bancada aún no ha debatido la propuesta, pues tienen que ver en qué consiste.

A nivel personal, Silva Santisteban sí estaría de acuerdo con una iniciativa de este tipo. “Se tiene que tomar decisiones urgentes sobre temas tributarios, la presión tributaria es bajísima, y sí hay muchas personas que en estos momentos podrían ser solidarios con el resto de peruanos”, señaló.

Consideró que se pueden plantear diferentes entradas a este tema. Por ejemplo, que a la gente de clase media que tributa por cuarta o quinta categoría o jóvenes sin estabilidad laboral se les disminuya los tributos que tienen que pagar.

Partido Morado

En tanto, Francisco Sagasti y Gino Costa, portavoz y vocero alterno del Partido Morado, señalaron que su bancada aún va a estudiar los detalles del pedido.

“Encantados de considerar cualquier pedido del Ejecutivo, veremos el contenido de la información”, señaló Sagasti.

Alianza para el Progreso

Carmen Omonte, vocera alterna de Alianza para el Progreso, señaló que aún van a esperar que se presente el pedido.

“Afortunadamente ya se han instalado las comisiones y con eso hay un espacio formal de trabajo para analizar cualquier propuesta del gobierno”, remarcó.

A nivel personal, sostuvo que la línea del proyecto debería ser para favorecer a los que menos ingresos tienen y a los informales que están fuera del sistema.

Podemos Perú

Aron Espinoza, vocero alterno de Podemos Perú, indicó que su bancada aún no ha tomado una decisión, pues el portavoz titular, Daniel Urresti, se encuentra de luto. Personalmente, Espinoza se manifestó a favor de otorgarle las facultades al Ejecutivo. “Hoy todos tenemos que poner el hombro, la situación que pasa el país no es agradable. Hay que ponernos la mano en el corazón y en el bolsillo”, señaló Espinoza.

Fuerza Popular

En un tono crítico, Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, señaló que el Congreso ya aprobó un primer paquete de facultades legislativas al Ejecutivo –que vence en mayo– pero que aún no han terminado de usarlas.

“Si estamos hablando de temas tributarios, no entendemos qué urgencia habría para crear impuestos, pues el marco legal peruano dice que si creo un impuesto hoy, recién es aplicable a partir del 1 de enero del próximo año”, subrayó.

Consideró que, si la lógica es crear impuestos, no habría necesidad de delegarle facultades, sino bastaría con que el Ejecutivo presente un proyecto de ley. La propuesta la analizarán cuando se presente al Congreso. Para él, Vizcarra no ha sido claro en su mensaje porque “no sabe lo que está haciendo, no tiene un norte de lo que quiere hacer”.

Este Diario intentó comunicarse con los voceros de Unión por el Perú pero no obtuvo respuesta.

Burga y Sagasti explicaron que existen las condiciones para llevar a cabo un pleno virtual o que los voceros lleven la posición de sus bancadas.

“Si no se pueden reunir los 130, que es difícil en una sola plataforma, teniendo al ministro sustentando el pedido, que hagan una reunión con los voceros y la Mesa Directiva”, señaló Burga.

TE PUEDE INTERESAR

Presidente Martín Vizcarra anunció bono universal

Martín Vizcarra anuncia nuevo bono familiar de 760 soles 23/04/2020