En la Comisión de Justicia

La agenda de justicia y derechos humanos

Por Marisol Pérez Tello, excongresista y exministra de Justicia

Nuestro país es una república de papel: sobran leyes, falta justicia. Hay que empezar por los más débiles, el Plan Nacional de Derechos Humanos reconoce la ineficiencia del Estado y la desigualdad, y cómo esta agrava la situación de los grupos de especial protección. Se necesitan coordinación y fiscalización.

Un juicio de alimentos es difícil para una madre que trabaja, y lo es más para una dependiente económicamente de quien no provee los alimentos. Esa sería mi prioridad. Enfrentamos un problema de seguridad transversal desde el populismo penal y la violencia, ese no es el camino. Debe atenderse las dificultades de un sistema de justicia que conoce sus necesidades, pero que no tiene los recursos.

La Autoridad Nacional de Transparencia tiene que estar por encima de los ministerios, tener presupuesto y facilitar la denuncia para acabar con la corrupción.

Las prioridades son claras, responden a la pregunta: ¿Cómo resuelvo desde la justicia los problemas de la gente? Si la ley no se cumple o no sirve, se resquebraja el Estado de derecho y con eso la seguridad jurídica. Sin ella, no hay inversión y, por lo tanto, no hay dinero. El crimen organizado gana terreno donde no se cumple la ley, mina la moral pública y la credibilidad de las instituciones.

Sin justicia se acaba la esperanza, volvemos a la justicia en mano propia. Tienen mucho trabajo, hay que ocuparse en hacer lo que el Perú necesita con trabajo, honestidad, entrega y compromiso.