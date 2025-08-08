Martin Hidalgo Bustamante
Martin Hidalgo Bustamante

Escucha la noticia

00:0000:00
Congreso: ¿Quiénes son los parlamentarios que presidirán las comisiones durante el periodo 2025-2026?
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
Congreso: ¿Quiénes son los parlamentarios que presidirán las comisiones durante el periodo 2025-2026?

Congreso: ¿Quiénes son los parlamentarios que presidirán las comisiones durante el periodo 2025-2026?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Una vez definido el cuadro de comisiones ordinarias del Congreso, las bancadas vienen eligiendo a sus representantes para dirigir los grupos de trabajo que les correspondan. Una vez elegidos los nombres a la interna, las propias comisiones oficializarán las designaciones en la programación de instalaciones que deberá arrancar desde la próxima semana.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC