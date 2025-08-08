Congreso: ¿Quiénes son los parlamentarios que presidirán las comisiones durante el periodo 2025-2026?

Fuerza Popular ha sido la primera bancada en revelar a sus representantes en las cuatro comisiones que les tocará presidir en el periodo 2025-2026.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

A través de sus redes sociales, el grupo fujimorista anunció que Arturo Alegría en la Comisión de Constitución, Víctor Flores en Economía, Jeny López en Agria y Raúl Huamán Huamán en Producción.

Constitución será el tercer cargo importante que asumirá Alegría después de haber sido vocero del grupo parlamentario fujimorista y primer vicepresidente de la Mesa Directiva. Este Diario reveló que Alegría ha facilitado la contratación de familiares y financistas de su campaña en el 2021.

Mientras que Flores Ruíz, quien asumirá la titularidad de Economía, ha estado envuelto en una polémica en su región La Libertad después de que se le mencionara en una investigación fiscal contra una presunta organización criminal denominada “La Gran FA”, dedicada, según los cargos revelados por el medio Epicentro, a la minería ilegal y al sicariato en la provincia de Otuzco.

En materia legislativa, Flores Ruíz presentó en 2023 un proyecto para el retiro de 3 UIT de las AFP, el mismo que fue acumulado en la ley que se aprobó en abril del 2024.

Comisión ordinaria Bancada Presidente Constitución Fuerza Popular Arturo Alegría Agraria Fuerza Popular Jeny López Producción Fuerza Popular Raúl Huamán Economía Fuerza Popular Víctor Flores Presupuesto APP Alejandro Soto Salud APP Mary Ruíz Vivienda APP María Acuña Relaciones Exteriores Podemos Heidy Juárez Inclusión Social Podemos José Arriola Ciencia y Tecnología Podemos Ariana Orué Energía y Minas JPP-BM-VP Por definir Defensa del Consumidor JPP-BM-VP Por definir Educación Perú Libre Por definir Justicia Perú Libre Por definir Mujer Renovación Popular Milagros Jáuregui Comercio Exterior Renovación Popular Jorge Zeballos Descentralización Somos Perú Por definir Trabajo Somos Perú Por definir Transportes Acción Popular Jorge Mori Fiscalización Acción Popular Elvis Vergara Defensa Nacional Avanza País Karol Paredes Pueblos Andinos Bancada Socialista Silvana Robles Inteligencia Honor y Democracia José Cueto Cultura Bloque Democrático Susel Paredes

'Mochasueldos' y 'Niños'

Dos bancadas han decidido colocar en las presidencias a representantes que arrastran denuncias graves por recorte de sueldo a sus trabajadores.

La primera bancada es Alianza para el Progreso (APP), quien ha decidido poner a Magaly Ruiz como titular de la Comisión de Salud, un grupo de trabajo clave debido a que el ministro del sector, César Vásquez, pertenece a las filas de APP. (Foto: Presidencia)

La primera bancada es Alianza para el Progreso (APP), quien ha decidido poner a Magaly Ruiz como titular de la Comisión de Salud, un grupo de trabajo clave debido a que el ministro del sector, César Vásquez, pertenece a las filas de APP.

En 2024, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la congresista Ruiz por el delito de concusión.

La investigación se inició luego que Carlos Marina Puscán denunció que le recortaban S/ 1,500 mensuales del sueldo que recibía por su labor en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la congresista de APP.

Lo mismo sucede en Podemos, donde designarán a José Arriola como titular de la Comisión de Inclusión Social. En este caso, cuatro extrabajadores del congresista Arriola reconocieron ante la fiscalía que sufrieron recortes de sueldo.

Cuatro extrabajadores del congresista José Arriola reconocieron ante la fiscalía que sufrieron recortes de sueldo. Pese a esto fue designado por su bancada para presidir un grupo de trabajo (Composición: El Comercio)

Según detalló al Ministerio Público, el monto que le entregaban mes a mes al legisladora variaba entre 10%, 15% y 20%.

“Dependía del congresista, de cada concepto percibido: sueldo, gratificaciones, bonificación, escolaridad. El valor del porcentaje lo definía mes a mes el congresista”, dijo uno de los extrabajadores.

Lo mismo sucede con su colega Heidy Juárez, quien liderará la Comisión de Relaciones Exteriores. La Fiscalía abrió investigación después de que el semanario “Hildebrandt en sus trece” revelara que cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que la presidenta de este grupo de trabajo, Heidy Juárez, exigía pagos a través del asesor principal de la congresista, Miguel Chafloque.

El parlamentario Elvis Vergara es sindicado e investigado como uno de los congresistas denominados "Niños". Foto: Congreso.

En Acción Popular, los legisladores Elvis Vergara y Jorge Mori serán los que presidirán las comisiones de Fiscalización y Transportes, respectivamente. El problema con estos congresistas es que ambos han sido incluidos en la última denuncia constitucional de la Fiscalía por el Caso ‘Los Niños’.

Según la acusación final, Vergara, Mori y otros miembros de la bancada de la lampa, no solo desplegaron acciones para garantizar la permanencia de (Pedro) Castillo “en el poder estatal”, sino que incurrieron “en actos de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos. Por ejemplo, la red criminal iba a recibir el 0,5% del monto total de cada una de las obras.

En la misma denuncia constitucional se incluye a otros congresistas como Karol Paredes, que antes integró la bancada de Acción Popular, pero ahora forma parte de Avanza País. Paredes será la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional.

Otros cuestionamientos

María Acuña es una de las congresistas más cuestionadas en la actualidad. A pesar de que el programa Cuarto Poder (Canal 4) revelara que el inmueble de la legisladora invadía más de 100 metros cuadrados de un parque público, la congresista de APP presidirá la Comisión de Vivienda.

María Acuña es acusada de invasora, tras caso de sus tesis con alto grado de "similitud" con otros trabajos. (Composición: El Comercio)

A esto se suma de que, en el último año, Acuña presidió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pese a un impedimento por un proceso penal. Por si no fuera poco, la Unidad de Investigación de El Comercio también reveló que la hermana de César Acuña buscó obtener concesiones mineras pese a un impedimento de ley, y que su esposo Elver Díaz consiguió dos derechos mineros en Pataz mientras la legisladora de APP ya ejercía funciones.

Por su parte, la legisladora izquierista Silvana Robles (Bancada Socialista) presidirá la Comisión de Pueblos Andinos, pese a que arrastra cuestionamientos. En 2023, la Procuraduría General del Estado denunció a la parlamentaria por pedir reembolsos de gastos que efectuó en fechas como 28 de julio, su cumpleaños o el cumpleaños de familiares. Este Diario también reveló que facilitó la contratación de familiares.

La lista de presidentes puede traer más sorpresas debido a que, al cierre del jueves 7 de agosto, algunas bancadas aún no habían designado a sus presidentes de comisiones.

En Somos Perú indicaron que estaba por definir las presidencias de Trabajo y Descentralízación entre los legisladores Alex Paredes y Héctor Valer. En Perú Libre se reservaron a decir nombres, debido a que el vocero Flavio Cruz indicó que recién el próximo lunes se reunirán para definir los nombramiento internos.

En JPP-Bloque Magisterial-Voces del Pueblo existen tres bloque en uno. El acuerdo por ahora es que JPP tendrá la Comisión de Energía y Minas, y Defensa del Consumidor pasaría a manos del Bloque Magisterial.