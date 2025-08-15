La Comisión Permanente del Congreso realizó su sesión de instalación este viernes 15 de agosto de manera semipresencial, con la mayoría de legisladores marcando asistencia de forma virtual y con la conducción del primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

La sesión fue convocada formalmente para el mediodía del viernes, cumpliendo el plazo establecido por el reglamento del Congreso de 15 días útiles luego de la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año 2025-2026.

Durante el breve evento protocolar, se dio lectura a los artículos del Reglamento del Poder Legislativo que detallan la conformación y funciones de la Comisión Permanente, donde se precisa que está encabezada por el presidente del Congreso y tiene como miembros a representantes de todas las bancadas.

La Comisión Permanente, cuyos integrantes son determinados por cada agrupación parlamentaria, es la segunda instancia en la cual se evalúan todos los informes aprobados y archivados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

De sus miembros también se eligen a los miembros de la mencionada subcomisión para el periodo anual de sesiones.

También se recordó que la Comisión Permanente se mantiene operando incluso durante los recesos de las sesiones del pleno y cuando se produce un interregno en el que no hay sesiones ordinarias.

Fernando Rospigliosi, luego de la lectura de los artículos del reglamento, dio por concluida la sesión y por instalada la comisión.