El Congreso de la República rechazó, el último martes 30 de setiembre, admitir a debate la moción 19115, que planteaba interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

Con 30 votos en contra, 38 abstenciones y 18 votos a favor, la representación nacional desestimó la propuesta, que había sido respaldada por el congresista Diego Bazán (Renovación Popular).

El legislador consideró que Sandoval Pozo debía responder por los retrasos de los vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez, el desabastecimiento de combustible para los aviones, y por qué el primer terminal aéreo del país entró en funcionamiento si no estaba preparado para hacerlo.

“Creo que, al igual que mi bancada, es nuestra responsabilidad traer al responsable político del sector y exigirle mejores servicios públicos en el transporte aéreo para nuestros ciudadanos”, indicó.

Por su parte, el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) hizo hincapié que es “irresponsable” y se le “falta el respeto a la opinión pública” al pretender traer a un ministro cuando los interpelantes para discutir no se hacen presentes para debatir.

“Acá lo que se pretende es interpelar a un ministro utilizando mecanismos de control político que se hace cuando el ministro es ineficaz, ineficiente, no cumple con sus funciones, actúa de manera irregular, delictuosa o afecta al país”, expresó.

Saluda decisión

Tras conocer la noticia, el ministro César Sandoval se pronunció en su cuenta en “X” (antes Twitter), donde saludó la decisión y manifestó su respeto al fuero parlamentario.

“Saludo la decisión del Pleno del Congreso de la República de rechazar el pedido de interpelación en mi contra, planteado por la bancada de Renovación Popular y que solo alcanzó 18 votos”, expresó.

“Reitero mi respeto al fuero parlamentario, como pilar esencial de la democracia y del Gobierno que encabeza la presidenta Dina Boluarte. Seguiremos trabajando con responsabilidad y firmeza por el bien del país y en favor de todos los peruanos”, agregó.

