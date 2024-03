El pleno del Congreso no alcanzó los 67 votos necesarios para inhabilitar de la función pública al presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza. Con ello culminó el proceso que siguió contra todos los miembros de esa institución, con el que logró retirar del cargo a Inés Tello y Aldo Vásquez.

El informe que recomendó inhabilitar por 10 años a De la Haza por presuntamente infringir los artículos 139 y 156 de la Constitución solo recibió 42 a votos a favor. En tanto, se registraron 36 votos en contra y 10 abstenciones.

Por tratarse de una acusación constitucional, su aprobación requería de por lo menos 67 adhesiones sin contar con los miembros de la Comisión Permanente . Es decir, obtuvo 25 votos menos de lo requerido para inhabilitar a De la Haza, quien continuará sus funciones como integrante y presidente de la JNJ.

Solo las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular votaron en bloque por la inhabilitación.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

BANCADA N° DE INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Fuerza Popular 22 14 0 0 Perú Libre 12 5 1 0 Alianza para el Progreso 11 0 5 2 Cambio Democrático - Juntos por el Perú 11 0 9 0 Podemos Perú 10 4 2 0 Bloque Magisterial 9 3 3 1 Renovación Popular 9 7 0 0 Avanza País 9 2 1 2 Acción Popular 8 0 3 3 Perú Bicentenario 5 0 3 0 Somos Perú 5 2 0 0 No agrupados 19 5 9 2 TOTAL 130 42 36 10

El caso de Antonio de la Haza fue el último que resolvió el pleno del Congreso. El jueves último inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez con 67 votos y rechazó la destitución de Guillermo Thornberry, María Zavala e Imelda Tumialán.

En esa misma sesión, la propuesta para inhabilitar a De la Haza ya había sido rechazada con 51 votos a favor, 31 en contra y ocho abstenciones. No obstante, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó una reconsideración a esa decisión, que fue aprobada por la mayoría parlamentaria.

No evaluarán voto de José Luna

Antes de ver el caso del presidente de la JNJ, la congresista Sigrid Bazán, vocera de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, presentó una cuestión de orden para que el Parlamento evalúe si las votaciones contra los integrantes de la JNJ fueron reglamentarias.

La propuesta de Bazán respondió a los cuestionamientos que surgieron por la votación del congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú), a pesar de integrar la Comisión Permanente.

La Constitución y el Reglamento del Congreso señalan que los legisladores que integran la Permanente no pueden votar en el pleno respecto de una acusación constitucional.

No obstante, según la interpretación del Parlamento, Luna sí estaba habilitado para ejercer su voto porque no lo hizo en la mencionada instancia. Sin su respaldo no se habría alcanzado las 67 adhesiones para destituir a Tello y Vásquez.

Aunque Bazán pidió que se reevalúe esa postura, la propuesta fue rechazada por la mayoría parlamentaria. Solo obtuvo 32 votos a favor. En tanto, se registraron 81 votos en contra y dos abstenciones.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN SOBRE LA CUESTIÓN DE ORDEN:

BANCADAS N° DE INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Fuerza Popular 22 0 22 0 Perú Libre 12 1 9 0 Alianza para el Progreso 11 0 9 0 Cambio Democrático - Juntos por el Perú 11 11 0 0 Podemos Perú 10 4 4 0 Bloque Magisterial 9 3 6 0 Renovación Popular 9 0 8 0 Avanza País 9 0 7 0 Acción Popular 8 6 0 0 Perú Bicentenario 5 1 3 1 Somos Perú 5 0 4 0 No agrupados 19 6 9 1 TOTAL 130 32 81 2

El legislador Montoya acusó una presunta “campaña de desinformación manejada por la Junta Nacional de Justicia y sus seguidores” para cuestionar la legalidad de la inhabilitación de Tello y Vásquez.

En tanto, al término del proceso contra los miembros de la JNJ, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) destacó que legisladores de Acción Popular y Perú Bicentenario cambiaron sus votos para lograr la inhabilitación de Vásquez el jueves último.

“Finalmente fueron inhabilitados solo dos integrantes de la JNJ. Si se revisa la votación, hay bancadas que variaron su decisión. Esto confirma que jamás hubo una decisión objetiva. La cuestión de orden tampoco fue admitida”, dijo.

A diferencia de una primera votación contra Vásquez, en la segunda votación el congresista Raúl Doroteo (Acción Popular) cambió su voto de abstención a favor.

Además, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (también de Acción Popular) no participó de la primera votación pero sí de la segunda, para votar por la inhabilitación. Y Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) primero votó en contra de la sanción, pero luego la respaldó.

Tello rechaza la inhabilitación

Horas después, Inés Tello aseguró que “legalmente” continúa como integrante de la JNJ, a pesar de que el Congreso ya oficializó su inhabilitación con una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

“Yo legalmente lo soy. [...] Desde el primer momento supe que yo era el objetivo de toda esta arremetida contra la junta. [...] Quieren imponer su manera de interpretar las leyes, pero hay un voto que no debe ser contabilizado, del señor Luna Gálvez”, dijo en diálogo con Canal N.

La abogada añadió: “El Congreso ha hecho una interpretación de la Constitución que da lugar a malos entendidos. [...] Toda interpretación debe ser a favor de la persona”.

La congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular) aseguró que le recomendaría a Tello “que actúe como lo demanda su cargo, con altura y respeto a las leyes”.

Echaíz defendió la participación de José Luna e señaló que Tello ya se encuentra oficialmente inhabilitada.

La gestión de Tello y Vásquez como integrantes de la JNJ vencía dentro de 10 meses, aproximadamente. No obstante, con la decisión del Congreso, ambos deben ser reemplazados por miembros suplentes de esa institución.