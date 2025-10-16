El pleno del Congreso rechazó por segunda vez una moción de censura contra la Mesa Directiva que integran José Jerí, presidente de la República que asumió el cargo en reemplazo de Dina Boluarte, y Fernando Rospigliosi, quien recibió la encargatura de presidir el Parlamento.

La votación, que estuvo presidida por José Cueto (Honor y Democracia) en reemplazo de Rospigliosi, concluyó con solo 20 votos a favor, 63 en contra y 4 abstenciones, por lo que la moción ni siquiera pudo ser admitida a debate en el pleno.

Esta es la segunda moción de este tipo que busca remover a todos los miembros de la Mesa Directiva tras la vacancia de Dina Boluarte.

El primer intento, la madrugada del 10 de octubre, tampoco logró los votos necesarios para ser admitida a trámite.