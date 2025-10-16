Fernando Rospigliosi asume la presidencia del Congreso pese al comunicado de Fuerza Popular del 9 de octubre .(Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Redacción EC
El pleno del Congreso rechazó por segunda vez una moción de censura contra la Mesa Directiva que integran , presidente de la República que asumió el cargo en reemplazo de Dina Boluarte, y , quien recibió la encargatura de presidir el Parlamento.

La votación, que estuvo presidida por José Cueto (Honor y Democracia) en reemplazo de Rospigliosi, concluyó con solo 20 votos a favor, 63 en contra y 4 abstenciones, por lo que la moción ni siquiera pudo ser admitida a debate en el pleno.

Esta es la segunda moción de este tipo que busca remover a todos los miembros de la Mesa Directiva tras la vacancia de Dina Boluarte.

El primer intento, la madrugada del 10 de octubre, tampoco logró los votos necesarios para ser admitida a trámite.

