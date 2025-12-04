Alexander Villarroel Zurita
Fórmula que amplía el Reinfo también dejaría fuera por lo menos unas 18 causales de exclusión del registro
El dictamen de la Comisión de Energía y Minas que plantea prorrogar por dos años más —es decir, hasta diciembre del 2027— el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ya está en la agenda del pleno del Congreso. Y será puesto a discusión en las próximas horas en la máxima instancia del Legislativo, mientras un grupo de informales siguen en el Centro de Lima exigiendo y presionando para que —literalmente, como se indica— no se cambie “ni una sola letra”.

