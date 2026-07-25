Los representantes peruanos ante el Parlamento Andino fueron elegidos en los comicios generales de abril del 2026. (Foto: Parlamento Andino - Perú)
Los representantes peruanos ante el Parlamento Andino fueron elegidos en los comicios generales de abril del 2026. (Foto: Parlamento Andino - Perú)
Por Redacción EC

Los cinco representantes peruanos electos ante el Parlamento Andino, junto a sus respectivos suplentes, participarán en la juramentación a sus cargos este lunes 27 de julio al mediodía en el Hemiciclo del Palacio Legislativo del Congreso.

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