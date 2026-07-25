Los cinco representantes peruanos electos ante el Parlamento Andino, junto a sus respectivos suplentes, participarán en la juramentación a sus cargos este lunes 27 de julio al mediodía en el Hemiciclo del Palacio Legislativo del Congreso.

Según informó la Oficialía Mayor del Parlamento Nacional, este acto protocolar marca el inicio formal de las funciones de la delegación peruana para el periodo 2026-2031. La ceremonia se desarrollará en el marco de las actividades oficiales por el inicio del nuevo periodo anual de sesiones.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, los parlamentarios andinos tienen la obligación de prestar juramento ante el Poder Legislativo nacional previo a su incorporación definitiva al organismo supranacional. Este procedimiento asegura que los representantes mantengan los niveles de coordinación necesarios con el Estado peruano. La Mesa Directiva del Congreso será la encargada de tomar el juramento a los cinco titulares y diez suplentes acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones.

El acto se produce tras las Elecciones Generales del pasado 9 de abril, donde la ciudadanía eligió de manera directa a estos representantes.

Previamente, el viernes 24 de julio, los senadores y diputados electos realizaron sus respectivas juramentaciones en la sede del Parlamento.

La ceremonia en el Palacio Legislativo se realizará con la asistencia de diversas autoridades del sistema electoral y del Poder Ejecutivo. Tras el acto, los parlamentarios andinos estarán habilitados para participar en las sesiones del organismo regional, cuya sede administrativa principal se encuentra en Bogotá, Colombia. A diferencia de los congresistas nacionales, estos representantes tienen un carácter supranacional enfocado en fortalecer los lazos de la subregión.

Representantes electos ante el Parlamento Andino

La nueva delegación peruana ante el Parlamento Andino está integrada por

Luis Fernando Galarreta Velarde (Fuerza Popular),

(Fuerza Popular), Paul Percy Fernández Bravo (Juntos por el Perú),

(Juntos por el Perú), Marcio Marino Bendezu Echevarría (Partido del Buen Gobierno),

(Partido del Buen Gobierno), Maali Olga Betty Del Pomar Saettone (Renovación Popular),

(Renovación Popular), Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino (Partido Cívico Obras).

Cada titular contará con dos suplentes que también participarán en el acto oficial programado por la Oficialía Mayor.

Este organismo es la institución encargada de promover la integración regional, la cooperación y la armonización de políticas entre los países miembros de la Comunidad Andina. Su labor principal consiste en elaborar marcos normativos no vinculantes en áreas como seguridad ciudadana, medio ambiente, salud y migración. El objetivo central es facilitar la movilidad social y laboral entre los pobladores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Los representantes andinos deberán presentar un informe anual ante el Pleno del Congreso nacional detallando las actividades cumplidas. Aunque no poseen derecho a voto en el parlamento peruano, pueden participar con derecho a voz en comisiones u otros órganos previa coordinación. Con este acto, se completa la instalación de los cuadros de representación internacional que conducirán los intereses del Perú hasta el año 2031.