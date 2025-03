La medida fue respaldada con 86 votos a favor de casi todas las bancadas, mientras que seis congresistas de Perú Libre votaron en contra. Este bloque es controlado desde la clandestinidad por el prófugo Vladimir Cerrón.

Al tratarse de un dictamen aprobado por insistencia, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ordenará directamente su publicación en el diario “El Peruano”, sin necesidad de enviarlo nuevamente al Ejecutivo , que en enero pasado lo había observado.

Con su entrada en vigencia, se permitirá nuevamente la detención preliminar de personas vinculadas a casos de corrupción, violación, robos, secuestros, asesinatos y otros delitos, incluso si no son sorprendidas en flagrancia. La norma no incorpora las modificaciones propuestas por la presidenta Dina Boluarte.

El proceso de aprobación se retrasó debido a que varias bancadas, incluyendo Perú Libre, Fuerza Popular, Podemos, Alianza para el Progreso y el Bloque Magisterial, demoraron la firma del acta virtual necesaria para ampliar la agenda de la sesión. Esta acta había estado circulando desde el miércoles anterior.

Durante el debate, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) afirmó que los voceros de las bancadas solo firmaron tras verse presionados.

“Nadie quería firmar el acta virtual, nadie. Hemos tenido que esperar que muera una persona para decir: ‘Bueno’. A presión, a presión. [...] ¿Vamos a restituir o no? No nos tomemos más el pelo. Seamos conscientes de nuestro voto”, señaló minutos antes de la votación final. Su declaración hacía referencia al asesinato de un hombre en la estación Jorge Chávez de la Línea 1 del Metro de Lima, en Surco.

Intento de dilación frustrado

Antes de la votación definitiva, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, intentó postergar la decisión al solicitar un cuarto intermedio para que el dictamen regresara a la Comisión de Justicia. Argumentó que se debía delimitar los delitos por los cuales se podría ordenar la detención preliminar. “Nadie está libre de, por acción u omisión, cometer un delito”, afirmó.

Cruz sostuvo que existían abusos en la aplicación de la detención preliminar y propuso que se precisaran los delitos en los que procedería esta medida. Sin embargo, su planteamiento no fue acogido por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), luego de que otros congresistas señalaran que un dictamen aprobado por insistencia no podía pasar a cuarto intermedio.

Durante el debate, Elvis Vergara (Acción Popular) y María del Carmen Alva (no agrupada) coincidieron en que la detención preliminar en casos de no flagrancia debía restituirse, pero consideraron que más adelante se podrían hacer ajustes a la norma.

“Ha servido para manchar honras, para golpear a un sector de la política. Sí existe la necesidad de aprobar la detención preliminar, pero también existe la necesidad de regular el abuso de poder a través del Ministerio Público y el Poder Judicial”, señaló Vergara.

Alva agregó: “Espero que este pleno esté a la altura, vote a favor de la insistencia y después se pueda mejorar la ley. No se puede luchar contra el crimen organizado y la delincuencia sin esta norma”.

Demoras y cuestionamientos

Durante gran parte de la jornada, el Congreso se enfocó en otros asuntos, como la aprobación de una propuesta para declarar el 10 de febrero como el “Día del charango peruano” y un dictamen que restituye la firma del fallecido expresidente Alberto Fujimori en la Constitución vigente.

Mientras tanto, en medio de la demora en la restitución de la detención preliminar, se reportó un asesinato en la estación Jorge Chávez del Metro de Lima. A lo largo de la sesión, varios congresistas cuestionaron que el debate del dictamen estuviera entrampado en un contexto de creciente inseguridad ciudadana.

“Hoy no se puede detener a un violador, no se puede detener a un delincuente porque no hemos restituido la detención preliminar. ¿Y qué estamos discutiendo? Polarizando el tema, discutimos si restituimos o no la firma de alguien que fue vacado por incapacidad moral. Se retiró su firma [de la Constitución] porque se fugó del país y actuó como actúan los dictadores”, reclamó la legisladora Flor Pablo (no agrupada).

Pablo no cuenta con representante en la Junta de Portavoces por no pertenecer a ninguna bancada.

En defensa de la restitución de la firma de Fujimori, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), sostuvo que esta medida responde a un “compromiso con la verdad histórica y nuestra realidad nacional”.

Más tarde, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) recordó que el presidente del Congreso se había comprometido a que el dictamen sobre la detención preliminar sería evaluado en la primera sesión del pleno tras el receso parlamentario.

“La población espera el debate de la restitución de la detención preliminar. El presidente del Congreso dijo públicamente que hoy [jueves 6], en la primera sesión ordinaria, sería el primer punto. Pero hay bancadas que no quieren firmar [...]. Que se transparente el tema: ¿Por qué no quieren debatirlo?”, cuestionó.

Fuentes de El Comercio indicaron que algunas bancadas se resistían a firmar el acta porque querían modificar el dictamen, pese a que este había sido aprobado por insistencia en la Comisión de Justicia. Finalmente, cedieron.

La detención preliminar en casos de no flagrancia había sido eliminada el 11 de diciembre de 2024 con la promulgación de la Ley 32181. Tras una serie de cuestionamientos, el Congreso envió al Ejecutivo una autógrafa de ley para restablecer la medida, pero el gobierno la devolvió con observaciones.

El 5 de febrero, la Comisión de Justicia aprobó por mayoría rechazar las observaciones del Ejecutivo e insistir en la restitución de la detención preliminar. Sin embargo, debido al receso parlamentario, el pleno recién pudo votar la medida el último jueves.

Pasadas las 10 p.m. del jueves, la perulibrista María Agüero presentó un pedido para reconsiderar la votación que aprobó la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. La propuesta se rechazó con 61 votos en contra y solo nueve adhesiones, estas últimas de la bancada del lápiz.