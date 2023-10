Cuatro de los trece congresistas que viajaron a Rusia recibieron el bono de 2,800 soles correspondiente a su semana de representación y no lo han devuelto, pese a que no trabajaron durante todos esos días, según reveló “Punto final”.

Según el dominical, una de las viajeras fue Elizabeth Medina (Perú Libre), quien dijo que cursó un documento para que se le depositara el importe del dinero por los días lunes 25 y martes 26 de setiembre, ya que el miércoles partiría a Rusia.

Medina, lejos de devolver el dinero, solicitó a su regreso que se le descuenten 1680 soles futuros, correspondientes a la semana de representación de octubre. Este descuento se hizo recién el martes 17, donde se deja en claro que corresponde a uno futuro, el del bono de representación de este mes, no de setiembre.

Es el mismo caso del congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), otro viajero ruso. Recibió los 2,800 soles de semana de representación. Dijo haber trabajado los dos primeros días de esa semana y que el resto lo devolvería. Algo que está pendiente.

En tanto, Jaime Quito (No Agrupados), que también viajó a Rusia, pidió que no se le depositara el bono de representación. Otras como Silvana Robles, Karol Paredes (ambas no agrupadas) o Edith Julón (APP), también en la comitiva rusa, devolvieron el íntegro de los 2800 soles que les depositaron. Kelly Portalatino y María Taipe (Perú Libre) han devuelto solo una parte.

Pero hay otros que recibieron el bono y no se sabe si lo devolverán. Es el caso de Guillermo Bermejo (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), investigado en el caso “Operadores de la Reconstrucción”, y Abel Reyes Cam (Perú Libre), quien según su registro migratorio aún no vuelve al país.

Si bien en los oficios que presentaron ambos ante Oficialía Mayor aseguran haber trabajado en sus semanas de representación, por ningún lado dicen que devolverán el total o parte de los 2800 soles.

Más viajes

El tema de los viajes parece ser moneda corriente en el Parlamento. Esa misma semana de representación, Álex Paredes (Bloque Magisterial) viajó a Uruguay. No cobró el bono, pero todos los gastos fueron solventados por el Parlamento.

Además, entre 2 y 4 de agosto pasado, otros cinco parlamentarios viajaron rumbo a México autorizados por la Mesa Directiva. El destino una reunión de la Alianza del Pacífico, de la que el Perú es integrante.

Por esos dos días, el Congreso gastó 21 mil 636 soles en pasajes y 13 mil 743 soles en viáticos. Elvis Vergara (Acción Popular) fue uno de los que viajó.

Finalmente, Américo Gonza (Perú Libre) viajó al Brasil entre el 14 y el 21 de setiembre pasado con viáticos del Congreso de la República para reunirse con Marcos Tonho, alcalde de Santana de Parnaiba, ciudad del Estado de Sao Paulo en Brasil, respondiendo a una invitación directa para ver temas de seguridad.

Gonza pidió inicialmente viáticos del 14 al 21 de setiembre, pero el Congreso solo le reconoció viáticos del 14 al 16. El parlamentario pidió una ampliación de su licencia hasta el 21 y dijo que los gastos del resto de días serían asumidos por él.

Pero ¿quién autoriza todos estos viajes, licencias y ausencias en el Parlamento? Marisol Espinoza, excongresista, exvicepresidenta de la República y actual directora general de Administración del Parlamento.

