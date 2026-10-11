El Congreso de la República destinó casi S/3 millones del erario nacional a la remodelación de sus comedores para parlamentarios y trabajadores, dejando de lado el ambiente convencional que funcionó hasta mayo de este año, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, el anterior Parlamento tomó las decisiones, aprobó la intervención y dejó encaminada la ejecución. Lo que se presentó como mantenimiento terminó convirtiéndose en una remodelación integral.

La remodelación de estos espacios nació con un informe del departamento de servicios generales en el que se detalla la propuesta de manteamiento, acondicionamiento y puesta en servicio de los comedores, señalando la necesidad de realizar una ampliación de los salones y áreas de cocina y almacenamiento.

La propuesta fue aprobada en abril de este año por la Mesa Directiva del anterior Congreso, encabezada por el hoy senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

Sobre el papel se hablaba de mantenimiento. Sin embargo, el resultado fue mucho más allá de conservar lo existente. El comedor cambió de rostro, renovó sus ambientes y transformó por completo su apariencia.

No se trataba únicamente de incorporar más mesas y sillas, sino de transformar por completo el ambiente, con una inversión destinada a darle al comedor parlamentario un rostro moderno, sofisticado y elegante.

El servicio ha contemplado remodelaciones para los dos comedores del Palacio Legislativo. Ambos se ubican debajo del llamado Parque Congresal de la República, un espacio ubicado en la parte posterior del Parlamento.

En las especificaciones del comedor parlamentario las exigencias son mayores: instalación de piedra sinterizada, alfombras, enchape blanco brillante, tabiques de drywall con listones de madera, cielo raso, puertas de vidrio templado, espejos decorativos y espejo con marco ornamental.

Post mobiliarios

En el punto de mobiliarios para el comedor de trabajadores se pide un mueble interior de caunter de recepción de madera, piedras sinterizadas para counter, mesas de madera, mesas circulares de madera, sofás tapizados, banca de pared tapizada y molduras con iluminación en el techo.

Para el comedor de los congresistas los pedidos son mayores y más detallados: paneles de madera con relieves e iluminación LED, mesa de madera con patas talladas Luis XV para recepción, mesa de centro de madera con tablero de vidrio Luis XV, sofá tapizado Luis XV según diseño, mesas circulares de madera, mesas rectangulares, sillas de madera con asiento tapizado en cuero verde, aparador de madera Luis XV, butacas de madera con asiento y respaldo según tapizados y sillas de madera con apoyabrazos.

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La lista continúa: chimenea, libreros de madera, aparadores de madera, perchero de madera, entre otras solicitudes.

Al respeto, Cecilia Ruiz, abogada experta en contrataciones del Estado, señaló que se trata de un gasto que supera realmente la necesidad publica, pues se pudo optar por otras variaciones.

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“Una remodelación total llama la atención, la poca transparencia también, no hay nada público, todo el proceso debería darse con la mayor claridad”, dijo al indicar que se trata de una “remodelación millonaria”.

“Es importante aclarar que se habla de manteamiento, todo el proceso dice mantenimiento integral, pero aquí vemos una remodelación por completo. Sabemos que hay más congresistas, se hubiera adaptado, pero esto va mucho más allá. Han hecho una remodelación millonaria”, subrayó.