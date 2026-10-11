Según "Cuarto Poder", el anterior Parlamento encabezado por Fernando Rospigliosi tomó las decisiones, aprobó la intervención y dejó encaminada la ejecución. (Foto: Congreso)
Según "Cuarto Poder", el anterior Parlamento encabezado por Fernando Rospigliosi tomó las decisiones, aprobó la intervención y dejó encaminada la ejecución. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Congreso de la República destinó casi S/3 millones del erario nacional a la remodelación de sus comedores para parlamentarios y trabajadores, dejando de lado el ambiente convencional que funcionó hasta mayo de este año, según reveló “Cuarto Poder”.

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