El Congreso de la República paga más de S/9.5 millones por el seguro de salud privado de cada legislador, cuya prima mensual asciende a S/2.500 y que incluye a sus hijos y esposas, según reveló “Panorama”.

Según el dominical, el monto total que destina ese poder del Estado para la salud de los parlamentarios asciende a un total de S/9 millones 594 mil 875. Es decir, cada año gasta aproximadamente S/30 mil.

Se trata del “Plan de salud adjunto del nuevo contrato por el servicio de póliza de asistencia médico familiar para congresistas, parlamentarios andinos, ex presidentes de la república y familiares para el periodo 2025- 2026”.

Cada año, el gasto del Congreso en su seguro de salud se incrementa en millones. Este año ascendió a S/7 millones 41 mil 637. Este año contrató sin licitación a la aseguradora Rímac para la prestación de este servicio del 1 de marzo al 26 de julio de 2026.

Según el plan, los hijos de los parlamentarios pueden estar cubiertos hasta pasados los 18 años. Incluso esta podría extenderse para ellos hasta los 24 años.

Además, la cobertura en las clínicas más costosas del país, como la Delgado, la San Felipe o la Angloamericana, es casi completa, pues está cubierta al 80 por ciento. Si el congresista o su familiar afiliado es internado, será sin ningún copago.

La atención por maternidad (parto natural, cesáreas, control prenatal, post natal y puerperio) no tiene costo. Es decir, todo cubierto, incluido los controles del niño sano. Las emergencias médicas también van cubiertas al 100 por ciento.

Más detalles

El seguro privado establece que los congresistas solo pagarán S/32 por consulta. Las tomografías y resonancias en los mejores centros de diagnóstico del país también van cubiertos en su totalidad, mientras que las enfermedades crónicas en su diagnósticos, rehabilitación y medicinas aplican sin deducibles.

Del mismo modo, un congresista, por el plan de salud aprobado por la Mesa Directiva, tiene la posibilidad de buscar una “segunda opinión médica” en países como Estados Unidos o España.

Al respecto, Fernando Castañeda, abogado civil especialista en seguros, indicó que la póliza tiene bajo su paraguas un conjunto de atenciones y prerrogativas que son muy convenientes desde el punto de vista del usuario.

Por su parte, Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, se preguntó si es conveniente o correcto tener una contratación de esa cantidad con un sistema de salud colapsado y en crisis.