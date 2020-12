Conforme a los criterios de Saber más

El pasado jueves 3 de setiembre, durante la sesión conjunta de la comisiones de Economía y Agraria del Congreso, en la que se aprobó la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, pudo oírse al parlamentario de Acción Popular Ricardo Burga referirse a un “procedimiento constitucional” de vacancia.

“Sería el mismo procedimiento constitucional que permite la Constitución y el Reglamento interno del Congreso para vacar a...”, se escucha decir a Burga en el audio que se filtró durante la sesión.

Aquí el extracto de ese momento en la sesión:

Ricardo Burga en comisión





Dado que el congresista no se encontraba interviniendo en la sesión virtual en aquel momento, el presidente de la comisión de Economía y su colega de bancada, Anthony Novoa, le solicitó apagar su micrófono.

“Disculpe, congresista Ricardo, apague su audio, por favor”, le exhortó Novoa a Burga, luego de que interrumpiera la intervención del presidente de la comisión Agraria, Raúl Machaca (FREPAP).

En diálogo con El Comercio, Burga señaló que se encontraba dando una entrevista telefónica a un medio de comunicación sobre la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. El parlamentario señaló no recordar cuál era el medio con el que dialogó.

“Digo que [la vacancia] siempre ha sido de acuerdo a la Constitución y las normas. No hay nada ahí oculto”, indicó.

A continuación, video completo de la sesión. La filtración ocurre en el minuto 34:15.

Señales de alerta

El 3 de diciembre, el congresista Daniel Olivares, portavoz del Partido Morado, afirmó que a un sector político “no le conviene” que al gobierno de transición “le vaya bien”. Agregó que la denuncia ante la fiscalía que presentó Edgar Alarcón (UPP) contra Luis Roel, ex presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y actual primer vicepresidente del Congreso, junto con las las amenazas que recibió la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), por no agendar en aquel momento el proyecto sobre la devolución de los aportes a la ONP son parte de una cruzada para desestabilizar a la administración del presidente Sagasti.

“A mí me queda claro que quieren bajarse a la Mesa Directiva, que es incómoda, porque es una mesa de consenso, de una minoría, que empezó con los que no votaron por la vacancia [contra el expresidente Martín Vizcarra]. He escuchado a colegas que están cansando de la estigmatización, de ser atacados por ser congresistas, son seres humanos, veo una reacción de querer hacer las cosas bien, pero esa es una minoría”, remarcó en declaraciones a RPP Noticias.

Ese mismo día, el vocero de Alianza para el Progreso, César Combina, señaló en RPP Noticias que “hay grupos” dentro del Congreso “que están generando inestabilidad” y “esto no es positivo para nadie”. “Es importante identificar en las bancadas de UPP y Podemos Perú alguna posición reactiva”, añadió en ese momento.

Un día antes, Mirtha Vásquez, se había pronunciado en sus redes sociales para señalar que “ninguna campaña de desestabilización contra la Mesa Directiva detendrá nuestra labor fiscalizadora y de lucha contra la corrupción”. A través de su cuenta de Twitter, se solidarizó así con

Roel por la denuncia de Alarcón.

VIDEO RECOMENDADO:

Francisco Sagasti afirma que no hay marcha atrás en cambios en la PNP