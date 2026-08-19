La diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) fue elegida presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. (Foto: Congreso)
La diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) fue elegida presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Este miércoles 19 de agosto continuó la instalación de las diversas comisiones en la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027. En este caso se trató de los grupos de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; y Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.

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