Este miércoles 19 de agosto continuó la instalación de las diversas comisiones en la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027. En este caso se trató de los grupos de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; y Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.

En el primer caso, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) fue elegida como su presidenta. La acompañan en la mesa directiva Fernando García Huby (Buen Gobierno) como vicepresidente y Heber López Letona (Obras) como secretario.

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Inicialmente López Letona había sido elegido como presidente de la Comisión de Ética, pero tras conocerse que en el 2006 fue acusado del delito de violación de la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor en agravio de un menor de 14 años, su partido lo retiró.

“Considero que encajo mejor acá (en Constitución) porque soy abogado de profesión. Por lo tanto, mi experiencia es para aportar a esta comisión”, dijo a Canal N, donde aseguró que la denuncia en su contra se archivó de manera definitiva en el 2016.

Cabe indicar que la Comisión de Constitución está conformada por 20 diputados: por Fuerza Popular están Jaime Abensur, Arturo Alegría, Karina Beteta, Cecilia Chacón, Liz Mendoza y Pier Figari.

#CongresoInforma | Se conformó la Mesa Directiva de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.



Conoce a sus integrantes. 👇 pic.twitter.com/3J8HZlNgF1 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 19, 2026

Por Juntos por el Perú sus representantes son: Jessica Pérez Quispe, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana Condori. Por el Partido del Buen Gobierno están Romina Uribe Sáenz y Carmen Duarte Patiño.

En el caso de Renovación Popular, están Frank Krklec y Roxana Rocha. Por el Partido Cívico Obras su representante es Víctor Piñán Mamani, mientras que por Ahora Nación son sus representantes César Muedas Balbiese y Freshman Buitrón Martínez.

Prosigue instalación

Respecto a la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, la presidirá Paola Martínez Paitán (Renovación Popular) para el periodo legislativo 2026-2027.

Además, como vicepresidente de ese grupo de trabajo fue elegida Auristela Obando (Fuerza Popular), mientras que Gilmer Trujillo (Fuerza Popular) ejercerá como secretario.

#CongresoInforma | Así quedó conformada la Mesa Directiva de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. pic.twitter.com/fBiGMBc1uy — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 19, 2026