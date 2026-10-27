Las senadoras Lourdes Alcorta y Susana Matute se pronunciaron sobre el funcionamiento de las dos cámaras del Congreso. (Foto: Archivo El Comercio)
Las senadoras Lourdes Alcorta y Susana Matute se pronunciaron sobre el funcionamiento de las dos cámaras del Congreso. (Foto: Archivo El Comercio)
/ DIANA CHAVEZ
Por Redacción EC

Las senadoras Lourdes Alcorta (Renovación Popular) y Susana Matute (Partido del Buen Gobierno) consideraron que debe hacerse ajustes a la Constitución Política y al reglamento de ambas cámaras del Congreso para corregir algunos vacíos en el funcionamiento de ese poder del Estado.

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