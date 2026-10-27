Las senadoras Lourdes Alcorta (Renovación Popular) y Susana Matute (Partido del Buen Gobierno) consideraron que debe hacerse ajustes a la Constitución Política y al reglamento de ambas cámaras del Congreso para corregir algunos vacíos en el funcionamiento de ese poder del Estado.

En entrevista con Canal N, Alcorta señaló que se han visto situaciones “lamentables y penosas” en el retorno del Senado y dijo que el Congreso se ha convertido en un escenario de “confrontaciones muy desagradables” entre unos y otros.

Mencionó, por ejemplo, que la bancada de Juntos por el Perú todo lo ve “obstáculo” y “malo”, y la situación en la Cámara de Diputados “es peor” porque allí tiene mayoría, con lo cual la convivencia “es muy difícil”.

“Hay que arreglar parte de la Constitución y parte de los reglamentos porque hay unas situaciones que hay algunos vacíos que, creo, se han hecho con intereses de algunos en la reelección. Han acomodado las cosas y hemos visto situaciones realmente lamentables y penosas en un estreno de la Cámara de Senadores”, expresó.

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“Se ha convertido en una especie de confrontaciones muy desagradables entre unos y otros, con mayorías por un lado, con gente que va a fregar. Los de Juntos por el Perú van a fregar, todo lo ven obstáculo, todo lo ven malo, todo lo que hacen ellos está bien. Es muy difícil la convivencia, en diputados es peor porque allá tienen mayoría. Es el no por el no”, agregó.

Por su parte, Susana Matute coincidió con Alcorta en la necesidad de reformular los reglamentos aprobados por el anterior Congreso unicameral y actualizar la Constitución Política de 1993 a los nuevos tiempos.

“Creo que quedan varias cosas para analizar. La primera es la relación de las cámaras a partir de la formulación de los reglamentos establecidos por el Congreso anterior. Sí necesitamos urgentemente revisar todos los reglamentos, los de diputados, senadores y del Congreso”, subrayó.

“(Necesitamos) revisarlos a la luz de una buena lectura de la Constitución, porque la Constitución tampoco es la de 1993 que todo el mundo dice, esta es una nueva, la del 93 ya no existe y lo que existe del 93 son cosas muy reducidas, muy residuales diría yo, que a la luz de los nuevos tiempos también haría falta revisar”, añadió.

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Matute también enfatizó que se debe ejercer la separación de las cámaras, es decir que la Cámara de Diputados se dedique a su función de legislar y el Senado analizar lo legislado por esta, lo cual -según dijo- “tiene que quedar claro”.

“No pueden venir interpretaciones antojadizas, para no decir como en el pasado de hace 30 años ‘interpretaciones auténticas’. Las dos cosas necesitamos definirlas con claridad”, sentenció.