La juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará el próximo viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo, según informó la Oficialía Mayor del Congreso mediante un comunicado.

La fecha fue acordada por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso durante una sesión realizada en la sede del Parlamento y presidida por el senador electo Miguel Torres Morales.

En un segundo comunicado, la Oficialía Mayor, por encargo de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, exhortó a los partidos políticos con representación en el Senado y en la Cámara de Diputados a presentar ese mismo viernes los reglamentos internos de sus respectivos grupos parlamentarios.

De acuerdo con el quinto párrafo del artículo 40 del Reglamento del Congreso, la publicación de dichos reglamentos constituye un requisito indispensable para que los grupos parlamentarios puedan participar en la elección de los integrantes de la Mesa Directiva.

Asimismo, las organizaciones políticas deberán acreditar, el 24 de julio, a sus portavoces titular y suplente, conforme a lo dispuesto por la Junta Preparatoria.

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