Congreso oficializa fecha de juramentación de los legisladores del periodo 2026-2031. (Foto: Andina)
Congreso oficializa fecha de juramentación de los legisladores del periodo 2026-2031. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará el próximo viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo, según informó la Oficialía Mayor del Congreso mediante un comunicado.

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