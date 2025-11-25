La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional contra congresista David Jiménez Heredia (Fuerza Popular) por el presunto delito de peculado doloso.

El informe de calificación recomendaba enviar al archivo la Denuncia Constitucional 504 formulada por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena contra el legislador fujimorista.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS:

Se acusaba al congresista, de acuerdo con un informe televisivo difundido el 10 de diciembre del 2023, por el presunto uso de una servidora de su despacho para labores privadas durante el horario laboral.

No obstante, el informe que recomendaba archivar la denuncia constitucional contra Jiménez Heredia fue aprobado por mayoría: 12 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

LEE MÁS: Denuncian que congresista de Fuerza Popular contrató en su despacho a investigada por presunta organización criminal

También se archivó la Denuncia Constitucional 626, formulada por el ciudadano Edilberto Azabache Castro, contra la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza por presunta infracción constitucional y los supuestos delitos de prevaricato agravado, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, encubrimiento real y personal, asociación ilícita para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Se acusó a la magistrada por el presunto archivo de denuncias que contenían delitos graves y razonables de corrupción en la Universidad de Piura. El respectivo informe fue aprobado por mayoría: 11 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.

Más denuncias archivadas

El tercer informe archivado corresponde a la Denuncia Constitucional 644, formulada por Espinoza Valenzuela contra el congresista Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso) por los presuntos delitos de concusión y peculado.

Se acusó al parlamentario de haber solicitado a servidores de su entorno, montos de dinero para publicitar sus actividades en las redes sociales. El documento fue aprobado por mayoría: 11 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

LEE MÁS: Subcomisión rechaza pedido de Pedro Castillo para apartar a congresistas que votaron a favor de su vacancia

El cuarto informe es el de la Denuncia Constitucional 650, formulada por los ciudadanos Irma Cayo Sánchez y Jorge Otoya Villalva contra el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, exministros, jueces supremos, y más de 60 congresistas.

La denuncia fue por presunta infracción constitucional y los supuestos delitos de organización criminal, rebelión, fraude procesal, aceptación indebida del cargo, genocidio, homicidio calificado-asesinato, tortura, usurpación y prevaricato/fallo o dictamen ilegal.

Se les acusó de haber realizado un procedimiento irregular del proceso de vacancia del expresidente Pedro Castillo, así como fue irregular su detención. Fue aprobado por mayoría: 9 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.