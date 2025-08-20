Más de S/ 42 mil al mes: predictamen del Congreso plantea que futuros diputados y senadores ganen lo mismo que un juez supremo

Luego del aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte podría llegar el incremento, incluso más sustancioso, para nuestros futuros congresistas. Lo que percibe un legislador podría llegar hasta más de S/ 42 mil en el futuro Parlamento bicameral si prospera una propuesta actualmente en trámite en la Comisión de Constitución.

El grupo de trabajo, presidido por Arturo Alegría (Fueza Popular) inició esta semana con el debate del futuro reglamento para la Cámara de Diputados y para el Senado, los cuales se implementarán desde julio del 2026 como parte del Congreso bicameral. Los predictamenes para ambos reglamentos, que tienen rango de ley, deben ser aprobados primero por esta comisión para luego pasar al pleno.

Ambos documentos, a los que accedió a El Comercio, tienen más de 120 páginas. Allí se describen el futuro funcionamiento, procedimientos y reglas de ambas cámaras, de forma similar al actual reglamento del Congreso.

En el reglamento actualmente vigente, en el artículo referido a los “derechos funcionales de los congresistas, no se dice cuánto deben ganar, sino que tienen: una “remuneración adecuada” sujeta a impuestos, una compensación por tiempo de servicios (CTS) y una “asignación por desempeño por función congresal”.

Actualmente, un legislador ya recibe mensualmente cerca de S/ 30 mil. A la fecha, el sueldo del legislador es de S/ 15,600, un monto de viáticos por semana de representación de S/ 2,800 y un monto por “asignación por representación” de S/ 11,000. Estas cifras suman S/ 29,400. El monto por asignación ya fue aumentado el año pasado por el actual Congreso: antes era S/7,617.

Si se considera el pago anual, reciben en total 16 sueldos de S/ 15,600, asignaciones mensuales por S/ 11,000 y S/ 2,800 mensuales por viáticos de semana de representación. Además, tienen seguro, pasajes pagados para destinos nacionales, tarjetas de consumo navideños, bonos, gastos de transporte y otros beneficios.

Frente a estos ingresos y beneficios, que no son pocos, la propuesta emitida por la Comisión de Constitución para el reglamento del próximo Congreso bicameral es más expresa respecto a cuánto tienen “derecho” a ganar los futuros legisladores.

En los predictámenes para el reglamento de la Cámara de Diputadores y el Senado se busca establecer que tienen el “derecho” a “percibir una remuneración mensual igual a la que percibe por todo concepto un juez supremo titular”. Actualmente, la remuneración de un juez supremo titular supera los S/42 mil.

El Comercio revisó, en el portal de Transparencia del Poder Judicial, cuánto ganan mensualmente los jueces supremos titulares y encontró que su remuneración de julio fue de S/ 42,717.20. Esto sin contar los ingresos adicionales, como aguinaldos. La cifra es la misma respecto al supremo titular más antiguo y el más reciente, que solo tiene dos años de antigüedad.

Así, si la propuesta actualmente en trámite en la Comisión de Constitución prospera, el sueldo mensual de cada uno de los 60 senadores y los 130 diputadores sería de 42,717.20. Ello implicaría un gasto mensual al Estado de S/ 8,116,268 para las remuneraciones de los 190 legisladores. Si se mantienen los 16 sueldos al año, como ocurre ahora, se destinarían anualmente para ellos S/ 129,860,288 al año.

El tema sobre cuánto ganarán los futuros legisladores está ahora en manos de los actuales congresistas, los mismos que están habilitados para postular como diputados o senadores en el 2026. Algunos de ellos incluso ya han anunciado sus intenciones de hacerlo.

El fujimorista Arturo Alegría preside la Comisión de Constitución, donde se emitió el dictman con el planteamiento sobre el sueldo para diputados y senadores (Foto: Congreso)

Sin justificación

En sus exposiciones de motivos, los predictamenes no contienen mayor referencia o justificación sobre por qué se busca establecer ese sueldo para los futuros diputados o senadores. El tema tampoco fue mencionado por el fujimorista Arturo Alegría, el presidente de la Comisión de Constitución, durante la sesión del grupo del último martes, en que comenzó a sustentar el predictamen.

Esto fue advertido durante la sesión de la Comisión de Constitución del último martes, en que se comenzó a sustentar el dictamen, por la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular).

“Me llama la atención esta propuesta que establece como derecho de senadores y diputados percibir una remuneración mensual igual al que percibe, por todo concepto, un juez supremo titular. Esa es la propuesta”, dijo la legisladora. “Creo que es importante saber cuál es la justificación para colocar de manera expresa el tema del juez supremo. Esto puede dar a entender que esto implica un conjunto de beneficios similares a los de un juez supremo. El texto debería ser tal cual está en el reglamento actual”.

Alejandro Muñante, de Renovación Popular, dijo este miércoles a la prensa en el Congreso que “no vamos a apoyar ningún tipo de aumentos a congresistas”. “Esta disposición, que hemos visto que aparece en el dictamen (de los reglamentos) no debería aprobarse así”, aseguró. Luego, su bancada publicó un comunicado en el mismo sentido.

El Comercio envió mensajes a Arturo Alegría y a Ángel Aragón (Acción Popular), vicepresidente de la comisión, para consultarles cómo se justifica la mención en ambos predictamenes a lo que sería el sueldo de los diputados y senadores. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

En busca de respuestas, este Diario revisó no solo los predictamenes, sino los proyectos de ley en los que estos se basan. El predictamen del reglamento del Senado, por ejemplo, agrupa proyectos de ley presentados por José Elías (APP), por Martha Moyano (Fuerza Popular) y por Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).

Patricia Juárez, autora de proyectos sobre el reglamento para ambas cámaras que fueron incluidos en el predictamen, dijo que el aspecto sobre cuándo deberían ganar los diputadores y senadores no es de su autoría. (Foto: Congreso)

Los dos primeros repiten la misma fórmula que el Congreso actual (solo se refieren a una “remuneración adecuada”) y el tercero no hace referencia a cuánto deben ganar los senadores. Es decir, la propuesta sobre este nuevo sueldo parece haber salido de la propia Comisión de Constitución y no de uno de los proyectos en los que se base el predictamen.

De forma análoga, los proyectos que toma como base el predictamen del reglamento de la Cámara de Diputados también son de José Elías, de Martha Moyano y de Patricia Juárez y Alejandro Cavero. En ninguno de ellos tampoco se plantea que los diputados ganen lo mismo que un juez supremo. Solo en los dos primeros se hace referencia a que les corresponde una “remuneración adecuada”.

“No es de mi autoría”, respondió a El Comercio Patricia Juárez cuando se le preguntó si sus proyectos de reglamentos para ambas cámaras tenían la intención de diputados y senadores ganen igual que jueces supremos, como ahora plantea el predictamen.

El predictamen aún no ha sido votado. El debate sobre los reglamentos de los futuros reglamentos entró en un “cuarto intermedio” dentro de la Comisión de Constitución, según indicó Arturo Alegría el mismo miércoles. El titular del grupo pidió a sus colegas remitir sus observaciones a su equipo técnico y respondió por algunos temas, pero no se refirió al tema de la remuneración.

El tema seguirá siendo discutido a inicios de septiembre, cuando la Comisión de Constitución vuelva a reunirse luego de semana de representación que empieza este lunes. Para ese día, según dijo Arturo Alegría, se podrían elaborar y plantear “algunas modificaciones” a la propuesta original. No se sabe si ello incluirá el tema del sueldo de diputados y senadores.