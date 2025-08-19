El Congreso de la República debatirá y votará las denuncias constitucionales contra la exlegisladora Betssy Chávez y el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas Arenas el jueves 11 de setiembre.
Así lo acordó el Consejo Directivo del Parlamento, que determinó que los informes finales de ambos casos serán debatidos durante una hora, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los grupos legislativos.
LEE MÁS: Congreso da primer paso para inhabilitar a Betssy Chávez por 10 años: este es el camino que seguirá el caso
Según lo aprobado, el jueves 11 de setiembre, a las 10:00 horas, el pleno debatirá y votará el informe final de la Denuncia Constitucional 335 en contra de Chávez Chino.
El documento concluye acusar a la también exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y exministra de Cultura, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Además, por el supuesto delito de tráfico de influencias agravado.
LEE MÁS: Jorge Salas Arenas: Comisión Permanente aprueba informe que lo acusa por presunta instigación de negociación incompatible
Esa misma fecha, a las 11:00 horas, el pleno debatirá el informe final de la Denuncia Constitucional 469 en contra de Jorge Luis Salas Arenas, en su condición de juez penal supremo de la Corte Suprema.
El documento concluye en que Salas Arenas es presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido el cargo.
LEE MÁS: Víctor Andrés García Belaunde critica que Elvis Vergara sea presidente de Ética: “Es una vergüenza, como recibir una puñalada por la espalda”
También, a las 12:00 horas, se debatirá y votará el informe final de las denuncias constitucionales 395 y 406 (acumuladas) contra el exministro de Trabajo Luis Alfonso Adrianzén Ojeda.
Se concluye acusarlo en el extremo de presunto autor del delito contra la administración pública- negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal.
Otras denuncias
Asimismo, el jueves 4 de septiembre, a las 10:00 horas, se debatirá y votará el informe final de la Denuncia Constitucional 280 en contra de Geiner Alvarado, en su condición de exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
A él se le acusa por la presunta infracción del artículo 39 de la Constitución, por refrendar el Decreto de Urgencia 102-2021. Además, se propone que se le imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.
LEE MÁS: Expresidente Alejandro Toledo pidió ir a clínica, pero INPE asegura que está estable y bajo supervisión
Ese mismo día, a las 12:00 horas, el pleno debatirá y votará el informe final de la Denuncia Constitucional 442 contra el exministro de la Producción Jorge Luis Prado Palomino.
El documento concluye en acusarlo por ser presunto instigador del delito contra la administración pública- negociación incompatible, ilícito previsto en el artículo 399 del Código Penal.
