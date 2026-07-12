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Resumen

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A pocos días de que el Congreso dé paso al regreso del Senado este 28 de julio, se registró una intensa actividad de viajes internacionales y nacionales cuyo gasto asciende a S/ 262,555 solo en mayo. Los gastos de viaje y viáticos fueron aprobados por la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) bajo la categoría de “recursos ordinarios”.

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