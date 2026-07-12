Uno de los viajes más caros –de más de 25 mil soles– lo hizo Waldemar Cerrón (Perú Libre), primer vicepresidente del Congreso. No viajó solo: su asesora Natalia Jiménez voló con él. Entre los dos, el Congreso gastó más de 50 mil soles en una semana en Europa. Ninguno respondió las preguntas de este medio. Pero hay un dato curioso: Cerrón como miembro de la Mesa Directiva, tuvo que aprobar su propio viaje.

Viajes de los congresistas Lizarzaburu y Alva.

Siete días antes de la segunda vuelta, María del Carmen Alva (Acción Popular) partió hacia Serbia. Esa misión le costó al Estado un total S/ 16, 215. También figura un viaje a Azerbaiyán realizado por el congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular). Su vuelo fue del 16 al 23 de mayo y representó el gasto individual más alto del mes: S/ 31,171.

Contactado por El Comercio, indicó que viajó por especial encargo del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Pero no es el único congresista que responsabiliza de su viaje a Rospigliosi. Patricia Juárez (Fuerza Popular), cuyos registros muestran que viajó a Canadá del 19 al 22 de mayo, asegura que viajó por un pedido especial del presidente del Congreso.

Sin embargo, consultado por este Diario, Rospigliosi indica que él nunca pide “que viajen en su representación”, ya que los congresistas viajan a eventos a los que son invitados.

A Canadá también fueron los congresistas Heidy Juárez (Lealtad Nacional) e Ilich López (Acción Popular), representando un desembolso conjunto de S/ 46,104.85.

Este Diario se puso en contacto con los tres legisladores mencionados, sin embargo, solo respondió Patricia Juárez indicando que viajó al Parlaméricas.

Viajes del congresista Flores Ancachi.

El 14 de mayo otros tres legisladores hicieron un viaje congresal al Brasil. Se trata de los parlamentarios Elvis Vergara (Acción Popular), Eduardo Salhuana (APP) y José Jerí (Somos Perú). El trío hizo la ruta Lima-Brasil-Lima. El costo total de los tres vuelos pasó los S/ 20,000. A México se embarcaron los legisladores Jorge Flores Ancachi (APP) y Elizabeth Taipe (Perú Libre), con misiones que costaron S/ 9,346 y S/ 8,079 respectivamente. A ellos se sumó Ana Zegarra (Somos Perú) quien viajó del 28 al 30 de mayo con un costo total de S/ 10,476.

Los viajes a Estados Unidos no fueron casos aislados. Entre el 23 de mayo y el 1 de junio, los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (APP), Arturo Zeballos (Renovación Popular) y Magally Santisteban (Fuerza Popular), junto con el asesor Patrick Allemant, realizaron desplazamientos al país norteamericano que, en conjunto, costaron al Estado más de S/ 51 mil.

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