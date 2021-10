Conforme a los criterios de Saber más

El sábado por la noche, desde su cuenta en Twitter, la bancada de Perú Libre emitió un comunicado en el cual informaba que no asistirá a la reunión anunciada por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. La facción cerronista logró postergar la cita amparada en que varios congresistas recién regresan este lunes a Lima luego de la semana de representación, así como ganar tiempo para reunirse antes con el presidente Pedro Castillo. Ante la pérdida de respaldo de esa ala más radical, el tono de confrontación empieza a bajar.

La mayoría de congresistas de Perú Libre ha optado por ser pragmáticos respecto al respaldo al gobierno centrado en el voto de confianza al Gabinete Vásquez. Ello incluyendo al cerronismo.

Kelly Portalatino, legisladora de esta facción y una de las principales opositoras a Vásquez, bajó el tono a la confrontación y dijo que primero esperarán reunirse –como todos los viernes– con el presidente Castillo. Recién después de esto, quieren dialogar con Vásquez.

“Queremos gobernabilidad, pero trasladamos el sentir de las bases. Si la primera ministra nos informa que las políticas públicas seguirán acordes al programa de Perú Libre, con la renegociación del gas, las estrategias en educación, el pago de las deudas sociales, nos dará tranquilidad y podemos pensar bien y, por qué no, dar el voto de confianza”, indicó Portalatino a este Diario.

En esa línea, la legisladora por Áncash reiteró que “todo queda abierto” a los siguientes mensajes que brinde la titular de la PCM. “Si se mantiene con declaraciones que no toman en consideración las prioridades de Perú Libre y no concuerda con el plan, nos deja en ese pronunciamiento que sacamos. Se necesita diálogo”, refirió.

Pragmatismo regional

El ala dura del cerronismo se centra en 12 miembros: los cuatro que llevan más de cinco años en el partido y otros ocho legisladores invitados –casi todos médicos– por el secretario general Vladimir Cerrón.

El resto de cerronistas recién se afilió al partido en setiembre del año pasado o aún se mantiene sin afiliación, como es el caso de Guillermo Bermejo. “Estos congresistas han optado por una postura pragmática. ¿Para qué pelearse con el gobierno si en el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] están las partidas presupuestales para sus regiones? Saben que ya están en desventaja al tener una bancada que no puede sacar proyectos, por lo que atomizarse más les resulta perjudicial. El mismo Bermejo ha dicho que Mirtha no es el enemigo, y que todo esto más parece un berrinche por cupos”, explicó una fuente consultada.

A esto se suman otros factores de discrepancias internas. Otras fuentes indicaron que varios miembros de la bancada han comenzado a mostrar su descontento frente al vocero Waldemar Cerrón y, en la próxima reunión programada para el miércoles, se podría pedir su cambio. Según algunos congresistas, no todos los miembros del grupo fueron consultados respecto al último comunicado de la bancada sobre la inasistencia a la reunión con Mirtha Vásquez.

La PCM informó a este Diario que, hasta el viernes pasado, alrededor de 10 legisladores oficialistas habían confirmado su asistencia a la reunión de este lunes. Hasta el cierre de esta edición, aún no había claridad sobre si esa cita se llevaría a cabo.

¿Momento de partir?

Álex Paredes, legislador de la facción magisterial, reconoció que el vocero Waldemar Cerrón lo llamó para consultar sobre la reunión con Vásquez e indicó que la mayoría de miembros recién regresará a Lima entre la tarde y noche de este lunes.

Paredes sostuvo que su facción está más interesada en reunirse con el ala cerronista para definir la situación de la bancada, después del comunicado de Perú Libre donde se anunciaron reacomodos. “Me invitaron a participar en el proceso electoral y prefiero que ese comunicado me lo digan de manera presencial, formal, y en ese mismo contexto decirles muchas gracias por la oportunidad, nos tenemos que retirar. Si salgo, será por la puerta, yo no salgo por la ventana”, refirió.

Otros congresistas de la facción magisterial indicaron que existen discrepancias en el interior de este grupo sobre la permanencia dentro de la bancada. Edgar Tello, según las mismas fuentes, lidera la postura de que deberían permanecer.

“Uno de los puntos [del comunicado] es claro. No significa confrontación, solo que han adoptado un acuerdo, van a hacer una reestructuración y el filtro es el voto de confianza. Los que acatan siguen; los que no, están excluidos. Nosotros, los docentes, aún no hemos adoptado una postura, pero ya varios miembros como Ugarte y Dávila se han expresado públicamente [a favor del voto de confianza]”, añadió Paredes.

Todas estas idas y vueltas en el oficialismo ponen de nuevo el peso del voto de confianza sobre las bancadas de centro Acción Popular y Alianza para el Progreso.

Las fuentes legislativas consultadas en la oposición consideran difícil cambiar su voto en contra, debido a la permanencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, y la última decisión del gobierno de nombrar embajador de Venezuela a un operador del cerronismo, Richard Rojas. Además, prevén nuevas revelaciones sobre el caso de Los Dinámicos del Centro en estos días.

