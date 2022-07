El vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, consideró que es “bastante difícil” que su grupo parlamentario vote en bloque a favor de la candidatura de Lady Camones (Alianza para el Progreso) para la presidencia de la Mesa Directiva de ese poder del Estado.

En declaraciones a los periodistas, indicó que las declaraciones de Camones contra su bancada juegan en contra de cualquier respaldo hacia ella y refirió que la carta de su partido para la elección de la nueva Mesa Directiva es Marleny Portero.

“Es muy difícil, bastante difícil, que la bancada de Acción Popular vote en bloque por Lady Camones. Probablemente vaya a tener uno u otro voto de la bancada, pero difícil que sea el voto mayoritario porque ella tiene una posición que no nos parece adecuada con respecto al partido”, expresó.

“Nosotros tenemos a Marleny Portero como nuestra candidata a la Mesa. Sin embargo, la bancada aún no ha decidido si va a formar parte o no de una Mesa porque también es una opción no hacerlo. Eso va a depender de lo que se converse en los próximos días”, añadió.

Vergara dijo dudar que haya una sola lista de candidatos para la Presidencia del Parlamento y señaló que probablemente haya hasta dos y tres. “Sin embargo, lo que hay no nos convence”, subrayó.

No obstante, el parlamentario de la lampa estimó que Héctor Acuña, quien recientemente se incorporó a la bancada de Cambio Democrático, “podría ser una opción” para “jalar” los votos que estarían apostando por Lady Camones.

“Sin embargo, todavía no hay nada definido, nosotros ni siquiera hemos definido como bancada si vamos a participar o no. Lo que nosotros quisiéramos, independientemente si estemos o no en esa Mesa, es que incluya y represente a todos los espacios dentro del Congreso. Si es una Mesa de Perú Libre y toda la izquierda, creo que no tiene muchas opciones”, subrayó.

De otro lado, Elvis Vergara indicó que una salida para lograr que Pedro Castillo deje de la Presidencia de la República es la suspensión a través de un proceso –”con derecho a defensa y todo lo demás”- en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dejando de lado la opción de la vacancia.

“He procurado siempre no hablar sobre supuestos, sino sobre hechos concretos. Lo concreto es que el presidente y la señora [Dina] Boluarte van a ser investigados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene la tarea de recabar los sustentos suficientes para que en la votación se pueda definir su situación”, manifestó.

“Creo que yo que haría menos daño a la institucionalidad de país porque una vacancia así como las que se trató de hacer, denigrando la figura, hizo daño. Una salida mediante un proceso con derecho a defensa y todo lo demás es lo más institucional que se puede hacer”, sentenció.