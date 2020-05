La legisladora Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio, Lima) presentó, el martes 12 de mayo, un proyecto de ley que busca crear un “impuesto a las grandes fortunas”. La iniciativa, que aún no ha sido derivada oficialmente a la Comisión de Economía para su estudio, no parece despertar -por el momento- el interés de las mayoría de bancadas. Así lo expresaron ocho portavoces, quienes se mostraron a favor de que el tema sea debatido, pero adelantaron algunas objeciones.

Rocío Silva Santisteban es consciente de que su iniciativa corre el riesgo de ser encarpetada en la Comisión de Economía, al ser una propuesta de una bancada minoritaria. Pero también confía en que se pueda iniciar un debate y llegar a un consenso con las otras dos bancadas que han presentado proyectos en el mismo sentido: Frepap y Somos Perú.

Aspectos principales Proyecto del Frepap Proyecto de Somos Perú Proyecto del Frente Amplio Fecha de presentación 24 de marzo 27 de abril 12 de mayo Alcance Personas naturales, personas jurídicas y grupos económicos Personas naturales y personas jurídicas Personas naturales Tasas De 0.22% al 3% De 1% a 3% De 1% a 5% Criterios - Personas naturales que hayan obtenido durante el año fiscal ingresos a partir de S/ 1′000.000: tasas del 0.22% al 1%.

- Personas jurídicas que hayan obtenido durante el año fiscal ingresos a partir de S/ 10′000.000: tasas del 1% al 2%.

- Grupos económicos que hayan obtenido durante el año fiscal ingresos a partir de S/ 50′000.000: tasas del 2% al 3%. - De S/ 10′000.000 a S/ 50′000.000: tasa del 1%.

- De S/ 51′000.000 a S/ 1.000 millones: tasa del 2%.

- De S/ 1.000 millones a más: tasa del 3%. - Por el exceso de 400 UIT hasta 700 UIT: tasa del 1%.

- Por el exceso de 700 UIT hasta 1000 UIT: tasa del 2%.

- Por el exceso de 1.000 UIT hasta 1.300 UIT: tasa del 3%.

- Por el exceso de 1.300 UIT hasta 1.600 UIT: tasa del 4%.

- Por el exceso de 1.600 UIT: tasa del 5%. Activos gravables No contempla - Utilidades netas, rentas y enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce.

- Beneficios obtenidos por la enajenación de bienes que, para estos efectos son la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades. - Inmuebles: por el valor comercial.

- Vehículos automotores: por el valor comercial.

- Acciones y bonos: por su último valor de cotización bursátil.

- Depósitos bancarios y créditos.

- Objetos de colección, obras de arte y joyas cuyo valor supere el equivalente a 2 UIT.

- Otros títulos financieros.

Si bien apuntan a un objetivo similar, las propuestas presentan diferencias marcadas. “No estamos implantando un impuesto a empresas, que sería inconstitucional. El monto que proponemos es bajo, algunos personas nos dicen que es bajo porque es un impuesto para el patrimonio completo. Pero más allá del monto, el objetivo es que tributen las personas naturales que se han visto beneficiadas del crecimiento económico del país. Es redistribución de la riqueza, justicia fiscal”, refirió Rocío Silva Santisteban a este Diario.

Por ejemplo, la Ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), se basó en dos proyectos: el de Carmen Omonte (Alianza para el Progreso, Lima) y el de José Luna (Podemos Perú, Lima).

El primero establecía un retiro con un tope de S/ 9.300 y el segundo disponía un retiro del 25% a secas. Al final, se consensuó que se usaría la fórmula de Luna pero con un tope como proponía Omonte, solo que este rango se elevó de S/ 9.300 a S/ 12.900.

La legisladora izquierdista aún no ha tendido puentes con sus colegas de Frepap y Somos Perú, los autores de las otras dos iniciativas. Solo ha conversado con dos miembros del Partido Morado, quienes le dijeron que iban a leer su iniciativa.

La iniciativa De Silva Santisteban no fue la única al interior de la bancada del Frente Amplio. Según contó, realizó una serie de consultas con abogados tributarias y constitucionalistas para armar el texto de su proyecto y consideró que ese es el mayor fuerte de su propuesta.

“En el partido hubo otras propuestas y fue tensa la producción, el parto del proyecto. Habían otras propuestas pero tenían componentes que podían ser inconstitucionales. Sobre mi proyecto, las tasas se pueden variar, pero no pueden decir que es inconstitucional”, refirió.

Cuando se le consultó si buscaba que su proyecto fuese exonerado del trámite de comisión, aseguró que sería mejor que vaya a comisión para un debate, pero que se emita un dictamen de manera rápida. “Cuando se quiere, se puede. La Comisión de Justicia acaba de sacar un predictamen rápido sobre los proyectos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial referidos a los penales”, acotó.

Otras fuentes del Frente Amplio indicaron que han sondeando un posible apoyo del Frepap (15) y de la nueva bancada Frente Patriótico Etnocacerista (5), la cual se acaba de constituir con exmiembros de Unión por el Perú.

Si se llegara a concretar este bloque de apoyo, el Frente Amplio (8) tendría un total de 28 votos a favor de su proyecto. Muy lejos de los aproximadamente 60 -dependiendo del quórum- que necesitarían para aprobar el proyecto en el pleno.

lima 23 de octubre del 2019 Entrevista a la escritora Rocío Silva Santisteban a propósito de su libro "Las muchachas malas de la historia".

Sin premura

Este Diario sondeó a casi todas las bancadas sobre el proyecto del Frente Amplio. El único vocero que no contestó nuestras llamadas fue José Vega (Unión por el Perú, Lima), quien estos días afronta una crisis por la renuncia de cinco miembros que ha dejado a su grupo solo con ocho. El resto de portavoces no mostraron apuro por revisar el proyecto, y algunos no dudaron en adelantar su oposición al contenido del proyecto.

Pese a que no es de las bancadas más numerosas, Somos Perú (11) figura como autor de una propuesta similar a la del Frente Amplio, que lleva el nombre de “impuesto a las ganancias”. El autor es Betto Barrionuevo (Áncash).

Sin embargo, el portavoz de su grupo, Rennan Espinoza (Lima), no se mostró a favor del planteamiento.

“El Perú no necesita en estos momentos que se creen más impuestos, ya sea para los que más tienen o para los que menos tienen. El Perú tiene recursos para afrontar la pandemia. El gobierno ha salido a buscar fondos de inversiones y ha obtenido financiamiento a costo muy barato. El Banco Central de Reserva está apoyando a las AFP. En base a eso, no creemos que poner impuestos sea lo más conveniente, va a generar que empiecen a evadir más”, manifestó Espinoza a este Diario.

Según refirió el vocero, varios miembros de su bancada piensan que, desde un punto de vista técnico, no tiene sentido un “impuesto a la ganancia”. Además, adelantó que, a partir del 1 de mayo, su bancada solo presentará proyectos bien estructurados y que no se repitan de otros grupos parlamentarios.

En las dos principales fuerzas políticas, Acción Popular (25) y Alianza para el Progreso (22), aún no han debatido sobre el proyecto izquierdista. Para sus voceros, la iniciativa deberá seguir su trámite regular y verse en la Comisión de Economía como todos los proyectos del rubro presentados hasta la fecha.

“Particularmente, tengo mis dudas sobre cómo definen las grandes fortunas. Lo que tenemos que hacer es ampliar la base tributaria. La Sunat es un cajero que solo cobra y cobra, con lo cual la mayoría busca eludir. Nosotros presentaremos un proyecto para que, si pagas impuestos, la Sunat te devuelva el 2 o 3 puntos en un seguro médico. Así la gente podría sentirse estimulada en aportar”, dijo Otto Guibovich (Áncash), portavoz de Acción Popular.

Guibovich refirió que están buscando fortalecer el trabajo en las comisiones ordinarias, por lo cual el proyecto del “impuesto a las grandes fortunas” debería analizarse en esa instancia.

Carmen Omonte (Lima), vocera de Alianza para el Progreso, también resaltó la necesidad de buscar alternativas para promover la formalización tributaria. “Considero que al margen de analizar propuestas de esta naturaleza [en alusión al proyecto del Frente Amplio] es importante que tengamos en claro qué país queremos ser y en base a ello trazar la ruta, somos un país con grandes recursos naturales pero nuestro principal recurso es el humano, por tanto debemos saber atraer inversiones que permitan generar empleos dignos, desarrollo de capacidades y cambio de matriz productiva”, manifestó tras indicar que su bancada aún no discutía en conjunto el proyecto del FA.

Sabor a castigo

La voz de Daniel Urresti (Podemos Perú, Lima) y su bancada fue clave en la aprobación de la norma que permite el retiro del 25% de las AFP. Sin embargo, en esta ocasión, el portavoz de Podemos Perú tiene una posición contraria al proyecto izquierdista.

“No lo hemos discutido en la bancada. A priori, parece que no va tener apoyo. Hemos sacado cálculos sobre a quiénes alcanzaría ese proyecto, los que tuviesen que pagar el impuesto y cuánto significaría, y la verdad es que más es el daño a la clase media. Si fuese una cantidad significativa, se podría pensar que es necesario, excepcionalmente, por la coyuntura. Pero al no ser significativo, más parece un castigo”, afirmó a El Comercio.

Urresti dijo que quizás su bancada analice el tema en la reunión que tendrán el viernes, aunque advirtió que tienen una agenda cargada con otros temas.

Este Diario también conversó con su colega Cecilia García (Lima), vocera alterna de Podemos, quien sí se mostró a favor de la iniciativa. “Estoy de acuerdo con que paguen los millonarios del Perú, que se hacen ricos con favores políticos y con el dinero de los peruanos”, dijo.

En otras bancadas como Fuerza Popular ya hicieron consultas sobre el tema y la conclusión es que no resulta necesario un impuesto de esa naturaleza. “Cuando el Ejecutivo hizo su globo de ensayo, pedí consultas a especialistas y en términos generales me dijeron que, en esta coyuntura de recesión, generar mayor carga tributaria no es lo ideal. La crisis se afronta dejando dinero en los bolsillos de los pocos que aportan. Poner impuestos debería ser la última salida. Tenemos fondos, líneas de créditos internacionales y emisión de bonos”, alegó el vocero fujimorista Diethell Columbus (Lima).

Columbus hace referencia al anuncio del presidente Martín Vizcarra, en abril pasado, sobre el concepto del nuevo “impuesto solidario” que el Gobierno busca implementar. Aunque, hasta la fecha, no existe propuesta concreta del Poder Ejecutivo respecto al tema.

Adicionalmente, el vocero fujimorista adelantó que realizarán un análisis a profundidad sobre si el proyecto del Frente Amplio es constitucional y técnicamente viable.

Por último, Francisco Sagasti (Lima), portavoz del Partido Morado, sostuvo que su grupo se encontraba centrado en el pleno de esta semana y en la Junta de Portavoces del viernes donde se analizará la posibilidad de un pleno temático sobre el coronavirus. “No lo hemos discutido aún, luego lo tendremos en cuenta”, expresó.

Hasta la fecha la propuesta del Frente Amplio no parece haber generado el interés mayoritario de otras bancadas. La misma Rocío Silva Santisteban admitió que resulta difícil “sociabilizar” el proyecto a través de plataformas virtuales. Otras fuentes de la bancada izquierdista reconocieron que será difícil convencer a bancadas cuyos líderes podrían verse afectados por esta clase de impuestos.

