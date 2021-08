Conforme a los criterios de Saber más

El actual Congreso tiene el mayor número de mujeres parlamentarias en su historia. En total, 49 ciudadanas lograron curules tras los comicios de este año y la aplicación de la paridad alternada en las listas electorales. Sin embargo, la mayor representación femenina en un Congreso de 130 no garantiza necesariamente un impulso para decisiones legislativas centradas en género y poblaciones minoritarias.

En el Congreso de 2016, quedó sin mayor debate de comisiones una iniciativa para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Por otro lado, este año, durante el periodo del Parlamento extraordinario, la Ley de Identidad de Género —promovida para las personas que busquen una rectificación de su nombre y sexo en el DNI— obtuvo dictamen favorable, pero nunca llegó al pleno para su votación.

En diálogo con El Comercio, la excongresista Rocío Silva Santisteban destacó el acceso de más mujeres al fuero parlamentario, pero también refirió que el logro histórico no garantiza avances pendientes en la agenda de género y minorías. “Me parece importante que haya más mujeres legislando porque las mujeres somos la mitad de la población y tenemos que estar representadas. Pero también es cierto que muchos de los partidos políticos que han entrado al Congreso no toman como prioridad estos temas”, expresó.

Dentro del actual Congreso, las bancadas con más mujeres en comparación a su total de integrantes son Alianza para el Progreso (con ocho legisladoras en un grupo de 15), Avanza País (seis de sus diez miembros son mujeres) y Juntos por el Perú (con tres parlamentarias entre sus cinco integrantes). Fuerza Popular tiene una composición casi paritaria, con once legisladoras de un total de 24 miembros de bancada.

Además, este es el Parlamento con mayor representación regional femenina (de las 49 congresistas, 34 fueron elegidas por hasta 19 distritos electorales diferentes de Lima) y el primero con una legisladora de Apurímac (María Taipe, de Perú Libre).

Mujeres

parlamentarias

2021-2026 En las bancadas

más conservadoras En las bancadas no

tan conservadoras

o más mixtas En las bancadas

más

progresistas Total: 49 (de 130) 19

(Renovación Popular: 2;

Fuerza Popular: 11;

Avanza País: 6) 24

(Perú Libre: 11;

APP: 8;

Acción Popular: 4;

Podemos: 1) 6

(Juntos por el Perú: 3;

Somos Perú - Partido

Morado: 3)

Marisol Fernández Revoredo, profesora de la maestría de Estudios de Género de la PUCP, señala como un problema que en el fuero parlamentario pueda imperar el conservadurismo, pues ello anularía debates en torno a cambios legales sustanciales para las mujeres y también para la población LGBT.

“Sí lo considero un gran problema [que entre las mujeres parlamentarias haya mayores tendencias conservadoras], en la medida que la agenda de género en nuestro país, que involucra no solo a las mujeres, sino a la población LGBTQ, requiere de reformas importantes a nivel legislativo . Normalmente, son las mujeres congresistas las que asumen una posición de liderazgo para empujar esos proyectos de ley. Entonces, preocupa que las mujeres parlamentarias sean parte de un conservadurismo que suele frenar avances de género”, señala.

Profesiones

más comunes

entre las

actuales

parlamentarias Rangos de edad Regiones

representadas Bancadas con más

mujeres o cercanas a

la paridad Abogadas: 13

Docentes: 4

Odontólogas: 3

Administradoras: 2

Obstetrices: 2 Menores de 30: 2

De 30 a 35: 8

De 36 a 49: 21

Mayores de 50: 18 20 de los 27

distritos

electorales APP (8 de 15)

Avanza País (6 de 10)

JP (3 de 5)

Fuerza Popular (11 de 24)

Choque de opiniones

Ya en un anterior informe sobre la proyección inicial del nuevo Parlamento, la politóloga Paula Távara indicaba que, muy probablemente, la conformación actual no concrete cambios legales ‘polémicos’ o de corte progresista. Távara estimó que las aprobaciones entre las mujeres parlamentarias girarían más sobre iniciativas de erradicación contra la violencia de género y protección de los integrantes del grupo familiar; materias en las que hay suficiente entendimiento.

Para conocer las tendencias progresistas o conservadoras de las actuales legisladoras, El Comercio buscó a las representantes de las diferentes bancadas del Legislativo. Encontramos consenso en cuestiones básicas: por ejemplo, todas reconocen que en la sociedad se perpetúan actos discriminatorios y mayores obstáculos de desarrollo para las mujeres y las niñas. También estuvieron de acuerdo (aunque no todas con el mismo énfasis) en la necesidad de reforzar la educación para prevenir embarazos no deseados en adolescentes.

Sin embargo, al ser consultadas sobre temas más específicos, como la despenalización del aborto, varias expresaron reparos y posiciones conservadoras. Otras, dijeron apoyar iniciativas que contemplen la interrupción del embarazo para casos de violación.

Congresista consultada Bancada Opinión sobre la despenalización del aborto Milagros Jáuregui Renovación Popular “En ninguno de los casos se debe despenalizar. No existe justificación para decidir quitarle la vida de una manera tan cruel a un bebé inocente”. Francis Paredes Perú Libre “Solo debe permitirse el terapéutico o eugenésico” Tania Ramírez Fuerza Popular “La concepción es irreversible. Esa vida hay que respetarla. (En caso de violación) Un delito no se soluciona con otro delito” Diana Gonzáles Avanza País “Yo estoy a favor del derecho a la vida. En nuestro país está permitido el aborto terapéutico” Grimaneza Acuña Alianza para

el Progreso “En el Perú ya existe legislación respecto del aborto y solo se considera posible cuando es terapéutico. En tal sentido, creo que lo que debe hacerse es desarrollar reglamentos y normas para que los procedimientos médicos necesarios protejan siempre la vida”. Silvia Monteza Acción Popular “En caso de violación, se debe otorgar a la mujer el derecho de decidir sobre su cuerpo” Karol Paredes Acción Popular “Si una niña ha sido violentada sexualmente y está en riesgo su vida, definitivamente habría que optar por el aborto” María Agüero Perú Libre “Solo debería ser legal en casos de violación sexual y cuando está en riesgo la vida de la madre” Silvana Robles Perú Libre “A pesar de la penalización, el aborto existe y cruza a todos los sectores sociales: en los pobres con mayores riesgos para la salud y la vida, y en los sectores ricos con las mayores garantías de seguridad para la vida de la abortista. Hay mucho de hipocresía (en el debate que lo condena)” Ruth Luque Juntos por el Perú “Debe despenalizarse en todos los casos para que las mujeres no mueran en abortos clandestinos”

Cynthia Silva Ticllacuri, abogada asociada al Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), resalta la necesidad de debates fructíferos en torno a la despenalización, al menos progresiva, de la interrupción voluntaria del embarazo. Añade que en esas discusiones no debería imponerse alguna ideología partidaria o personal.

“Casos de mujeres muertas por intervenciones abortivas clandestinas dan muestra de que es una falacia decir que la penalización elimina la práctica. Los congresistas tienen la obligación de velar por la garantía de los derechos de la población. Sobre este tema particular, también. Es sumamente importante que el Congreso, más allá de las ideologías que allí confluyen, ejerza funciones en atención a los derechos de las personas, que responden a estándares internacionales”, explica Silva.

Debates jurídicos vs. posiciones personales

Por su parte, Marisol Fernández, abogada especialista en género y profesora en la PUCP, explica que, en temas relacionados con derechos, el debate parlamentario debe ser jurídico.

“Las personas provida (o profamilia) generalmente fundamentan sus posturas sobre creencias religiosas. Las creencias y convicciones personales y religiosas son respetables. De hecho, están protegidas por la Constitución. Pero una persona no puede pretender imponer sus convicciones religiosas a través de leyes y políticas públicas. La pendiente discusión del aborto —incluso del mínimo de despenalizarlo para casos de violación— es una discusión netamente jurídica. Esperemos que eso se dé en algún momento”, dice.

La ex legisladora Rocío Silva Santisteban señala a este Diario que en los Congresos suele haber un problema de conceptualización sobre la labor parlamentaria, pues generalmente se mezclan posiciones personales o religiosas.

“Los congresistas están para defender los derechos de las personas y no para disminuirlos. En mi caso, yo soy cristiana y de izquierda, pero mi creencia religiosa no tiene que ver con la función parlamentaria, que debe ser laica. Un problema notorio en la sociedad en general, que es que una gran cantidad de mujeres defiende el orden patriarcal. No hay un cuestionamiento al origen de la desigualdad y eso permea todas las ideologías políticas. Entonces, es peligroso trasladar eso, además de las creencias religiosas al Congreso, como si fueran principios éticos políticos”, indica.

Para Silva Santisteban, es muy probable que en este Parlamento, no se vean grandes modificaciones o conquistas normativas en las materias referidas .

Las posturas de las congresistas fueron más contrarias cuando les consultamos por la posibilidad de legislar sobre matrimonio igualitario y reconocimiento de derechos de las personas transgénero:

Congresista

consultada Bancada Sobre el

matrimonio

igualitario Sobre los

derechos de las

personas transgénero

a que se reconozca legalmente

su identidad Milagros Jáuregui Renovación Popular “El matrimonio es la institución por la cual construimos y fomentamos familias. La única manera de fomentar la generación de nuevas familias, es a través de la unión entre un hombre y una mujer” “Cada quien es libre de identificarse como desee, de autopercibirse como desee; sin embargo, dicha libertad no puede ser impuesta a los demás y menos mediante una ley. Más aún, las personas pueden cambiar un sinfín de veces sus decisiones, pero algo que no muta por diseño biológico es el sexo con el que nacemos” Francis

Paredes Perú

Libre “No podría dar una opinión definitiva, pero estoy de acuerdo en que las parejas del mismo sexo tengan derechos sucesorios y civiles patrimoniales” “Sobre el género en el DNI, para ser sincera, es un tema muy complejo y debatible pero mi respuesta es no: se cambia de nombre; no de género” Tania

Ramírez Fuerza

Popular “El matrimonio debe mantenerse entre mujer y hombre. Es una institución ancestral, diseñada para la propagación de la especie” “No creo que se necesite una ley, pues ya se puede cambiar el nombre, siempre y cuando lo sustente Diana

Gonzáles Avanza

País “Personalmente, estoy a favor de la unión civil, a fin de que las parejas del mismo sexo cuenten con protección legal” “Las personas trans no requieren de una ley que avale cambiar su nombre o género, sino que únicamente es necesario que el Reniec apruebe el procedimiento respectivo” Grimaneza

Acuña Alianza

para el

Progreso “El matrimonio es una institución del derecho reservado para el hombre y la mujer como núcleo de la sociedad. Puede existir otro tipo de uniones que deben ser reconocidas por leyes especiales, como la unión de hecho, la unión civil, etc” “No necesitan de ninguna ley. Es cuestión de que los operadores de justicia, simplemente de forma rápida hagan el cambio de nombre a solicitud de ellos. Toda persona tiene el derecho a su identidad y ya existe el proceso de cambio de nombre” Silvia Monteza Acción

Popular “Existe la atracción y cariño entre personas del mismo sexo. El ser humano es libre de decidir su espacio personal. La unión civil salvaguardaría sus derechos y amparo de su convivencia” “Es viable analizar una propuesta normativa que posibilite el cambio de nombre. Dentro de ella tendrá que ir reglamentado el cambio de género en el DNI” Karol

Paredes Acción

Popular “Si tuviéramos una cultura de respeto, no haríamos tantos problemas frente al tema de matrimonios entre solo hombres y solo mujeres. Todos y todas tenemos derecho a ser felices con las personas que queremos” “Yo no tengo ningún problema. Además, si eso les va a generar mayores oportunidades, está bien” María Agüero Perú

Libre “El matrimonio se debe mantener como una unión exclusiva entre mujer y hombre” “Sí deben darse leyes para que no haya discriminación con las personas LGTBIQ” Silvana

Robles Perú

Libre “El Derecho tiene mucho de conservadurismo. Es necesario recrear las relaciones jurídicas. En diversos países con mayores niveles de democracia e inclusión, se reconocen derechos como el matrimonio igualitario” “Las personas no pueden ser discriminadas por su diversidad sexual y los derechos que reclaman son atendibles. El Congreso debe proceder en consecuencia a ello” Ruth Luque Juntos por

el Perú “Es necesario establecer garantías, derechos y obligaciones para las parejas del mismo sexo. Todos los peruanos y peruanas tenemos derecho a la igualdad de condiciones y no discriminación” “Es necesario un marco legal. Prohibir el reconocimiento de la identidad de género constituye un acto de discriminación”

La abogada Cynthia Silva advierte en que la agenda progresista, en favor de avances legislativos en derechos humanos, no tiene color político. Es por ello que, inclusive en bancadas de izquierda, a las que se las suele relacionar con mayor conciencia de justicia social, hallamos disonancias.

“Si bien en muchos casos hay una agenda común en la izquierda, hay temas para los que no hay alianza interna. Los derechos humanos no son un punto de agenda negociable o partidario. Cualquier político es exigible de cumplir las obligaciones internacionales que el Estado ha adquirido en materia de derechos. En el caso del reconocimiento de derecho de identidad de género, su postergación tiene consecuencias graves, en tanto que una persona a la que no se le reconoce su acceso a la identidad convive con la violencia y la discriminación”, indica Silva.

Como se conoce, en el nuevo Legislativo, las bancadas mayoritarias defienden posturas conservadoras o tradicionalistas. Ya desde la campaña, Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular e incluso facciones de Acción Popular y Perú Libre guardan claras posiciones en contra de despenalizar el aborto o respaldar demandas LGBT.

Marisol Fernández, profesora de la maestría de Género en la PUCP, destaca que el matrimonio igualitario no requiere de una reforma constitucional para su aprobación, sino de una modificación al Código Civil. Sin embargo, en el Congreso tan solo se ha discutido con intermitencia sobre una figura legal alterna, como la unión civil no matrimonial. El empuje, así como en otros temas, dependerá de la voluntad política.

