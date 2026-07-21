La elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados se llevará a cabo el domingo 26 de julio en el Palacio Legislativo. (Foto: Andina)
La elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados se llevará a cabo el domingo 26 de julio en el Palacio Legislativo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso convocó a los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 a la sesión de instalación de dicho órgano, que se realizará el viernes 24 de julio desde las 9:00 a.m. en el Hemiciclo del Congreso de la República.

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