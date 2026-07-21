La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso convocó a los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 a la sesión de instalación de dicho órgano, que se realizará el viernes 24 de julio desde las 9:00 a.m. en el Hemiciclo del Congreso de la República.

Según la citación suscrita por el presidente de la Junta Preparatoria, Miguel Torres, la jornada comenzará con la instalación de la sesión y continuará con la juramentación e incorporación de los legisladores electos.

De acuerdo con la agenda, los senadores prestarán juramento a las 11:00 a.m. en el Hemiciclo del Senado, mientras que la incorporación de los diputados se efectuará a las 4:00 p.m. en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados.

Asimismo, el documento establece que la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados se llevará a cabo el domingo 26 de julio en el Palacio Legislativo.

Convocan a instalación de Junta Preparatoria del Congreso,

La convocatoria fue emitida conforme a la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso, aprobada mediante la Resolución Legislativa del Congreso 004-2025-2026-CR, que regula el proceso de instalación del nuevo Parlamento bicameral.

La citación lleva además las firmas de Cecilia Chacón de Vettori, Fernando Rospigliosi Capurro, Luis Quispe Candia, Alejandro Muñante Barrios y Romina Uribe Sáenz, integrantes de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.