La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso convocó a los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 a la sesión de instalación de dicho órgano, que se realizará el viernes 24 de julio desde las 9:00 a.m. en el Hemiciclo del Congreso de la República.
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