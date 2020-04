La Mesa Directiva del Congreso tuvo que suspender todas las actividades programadas debido a los casos positivos de COVID-19, tanto en la legisladora Leslye Lazo (Acción Popular, Lima) como en un trabajador cuya identidad se mantiene en reserva. Para la próxima semana se esperar retomar todo, pero de manera virtual. Los principales temas que se buscan resolver son la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Araoz y la reconsideración pendiente sobre la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos durante el periodo disuelto 2016-2019.

Ante los contagios ya detectados, lo primero que busca asegurar el Parlamento es que todas sus sesiones, de aquí para adelante, sean 100% virtuales. Para ello, los cuatro miembros de la Mesa Directiva y los nueve portavoces de las bancadas parlamentarias ya culminaron sus cursos de inducción para el uso de la plataforma Microsoft Teams.

“Algunos incluso con estrellita en la frente”, bromea uno de los miembros de la Mesa Directiva consultado al respecto. La semana pasada se buscó realizar la primera sesión virtual, pero los parlamentarios registraron problemas con la experiencia de uso de la plataforma, y todo se canceló. Así, los congresistas sesionaron presencialmente por tercera vez y, pese a ser un pleno “desconcentrado”, se registró que varios congresistas incumplieron las medidas de prevención.

Con los portavoces ya capacitados, la Mesa Directiva busca que para el siguiente pleno se puedan aplicar las modificaciones aplicadas a su reglamento. En su segundo plenario, el Congreso 2020-2021 aprobó una resolución legislativa donde habilitaba a los portavoces a sesionar en representación de toda su bancada. Es decir, los voceros se reúnen virtualmente e informan sobre el voto nominal de cada uno de los miembros de su bancada.

Situación distinta es la de las comisiones ordinarias que no se instalan hasta la fecha. El lunes debería volver a tocarse el tema, para reprogramar las fechas que se habían fijado para esta semana, pero el problema es que no saben cómo hacerlo virtualmente.

La instalación de una comisión implica la elección del presidente del grupo y la juramentación del mismo.

“Al ser a través de votación, la elección del presidente, vicepresidente y secretario, varios han expresado inconvenientes para realizar ese mecanismo de manera virtual. Se está hablando con las bancadas para buscar una solución”, explicó una fuente de la Mesa Directiva.

La idea es que se pueda priorizar la instalación de la Comisión de Salud, la Comisión de Constitución, y el grupo especial de seguimiento al accionar del gobierno respecto al COVID-19.

Pendientes del Congreso disuelto

Una vez se pueda confirmar, a través de la Junta de Portavoces, la realización de un pleno virtual, la Mesa Directiva tiene planeado poner dos temas en agenda: la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Araoz y la reconsideración pendiente en la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del Tribunal Constitucional durante el periodo disuelto 2016-2019.

El 1 de octubre del 2019, Araoz presentó su renuncia irrevocable al cargo de vicepresidenta. El oficio de dimisión fue remitido al entonces presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, pero nunca fue discutido.

He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. pic.twitter.com/c4tz4tnzMw — Mercedes Aráoz (@MecheAF) October 2, 2019

En lo que respecta al caso de Ortiz de Zevallos, el pleno del periodo anterior -disuelto por el presidente Martín Vizcarra- aprobó su nombramiento pero se presentó una reconsideración a la votación que nunca se llegó a poner al debate. Fue la exlegisladora Patricia Donayre quien indicó que el lunes 30 de setiembre -el mismo día de la votación del caso Ortiz de Zevallos- se planteó una reconsideración de la elección que no fue atendida. Por entonces, el exoficial del Congreso José Elice explicó a RPP Noticias que si el pedido de reconsideración de votación de Donayre fue presentado antes de haberse aprobado el acta era necesario procesarlo. En ese sentido, la elección no habría concluido “Solo si se presentó antes, había que procesarla. No se puede dar por concluido el proceso hasta que se tramite”, dijo Elice.

En octubre del 2019, el pleno del Tribunal Constitucional rechazó la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos. El máximo órgano constitucional señaló que el Congreso 2020-2021 debía resolver las impugnaciones sobre la votación de Ortiz de Zevallos para ser integrante del tribunal, presentadas por algunos exparlamentarios que reclaman que el procedimiento de elección del citado abogado no está terminado.

Fuentes de la Mesa Directiva indicaron que el actual presidente del Congreso, Manuel Merino, aprovecharía su asistencia al Consejo de Estado, convocado por el presidente Martín Vizcarra, para tener un acercamiento con la titular del TC, Marianella Ledesma, y conversar sobre el caso de Ortiz de Zevallos.

Lo único que falta para debatir y definir en el pleno los casos de Araoz y Ortiz de Zevallos es el consenso de las bancadas. De obtener el visto bueno de los grupos parlamentarios, estos serían los principales punto en la próxima agenda del pleno.