Tres congresistas han dado positivo en la prueba rápida del COVID-19, por lo que en las bancadas existe incertidumbre debido a que dos de los contagiados estuvieron en la última sesión plenaria presencial del viernes 3 de abril. Ante ese panorama, los parlamentarios han optado por solicitar pruebas moleculares para un descarte más preciso.

Leslye Lazo (Acción Popular, Lima), Felipe Castillo (Podemos, Lima) y Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso, Loreto) son los tres congresistas que han dado positivo hasta la fecha. Lazo y Castillo estuvieron juntos en actividades realizadas en el distrito de San Martín de Porres. Meléndez estuvo en Loreto llevando donaciones para su región. De los tres, Meléndez y Castillo estuvieron presentes en la última sesión presencial del pleno.

Meléndez, vocero de APP, aseguró a este Diario que no siente síntomas y que solicitará una prueba molecular la siguiente semana. El resto de 21 miembros de la bancada de APP ya han dado resultado negativo en la prueba rápida, pero han acordado solicitar pruebas moleculares. Omar Merino (Apurímac), presidente de la Comisión de Salud, es uno de los primeros que ya recibió el resultado de su prueba molecular y fue negativo.

En Acción Popular, la bancada de Leslye Lazo, la mayoría salió negativo en prueba rápida, según refirieron fuentes de dicho grupo parlamentario. La misma legisladora Lazo refirió que no había tenido contacto con sus colegas de bancadas desde el pasado 26 de marzo. Pese a ello, varios de sus colegas, como Leonardo Inga (Loreto) mostraron sus resultados negativos en la prueba rápida.

Situación más delicada se vive en Podemos, pues su legislador Felipe Castillo sí ha estado en contacto con la bancada. El miércoles 8, el legislador Carlos Almerí (Lima Provincias) dio negativo en una prueba rápida, pero ha solicitado una prueba molecular debido a un cuadro de gripe. “El señor congresista viene atravesando una afección gripal que por el momento le impide realizar sus actividades con normalidad”, refirió una nota de prensa emitida por su despacho. Robinson Gupioc (Lima) indicó este Diario que también dio negativo en la prueba rápida, pero que este jueves 9 se realizó el hisopado, y está esperando los resultados. Otras fuentes en Podemos indicaron que Cecilia García (Lima) y Daniel Urresti (Lima) han solicitado pruebas moleculares.

Igual situación expresó el legislador Aron Espinoza (Lima), quien en las últimas semanas estuvo realizando donaciones en distintos distritos de Lima. “Estoy volviéndome a realiza la prueba pero ahora la molecular. Suspenderé mis actividades y me aislaré hasta esperar el resultado”, escribió en su Facebook.

El presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) se realizó una prueba rápida durante la semana, junto a los tres vicepresidentes de su Mesa Directiva. Todos dieron negativo. Este viernes 9, Merino viajó a su región Tumbes con miembros del Poder Ejecutivo.

Sin un mapeo completo

En el resto de bancada, donde no se registran congresistas contagiados, no todos se han realizado las pruebas rápidas. Desde Frepap informaron a El Comercio que 13 de sus 15 parlamentarios había dando negativo en la prueba. “Hay dos que no lo hicieron, la congresista Cayguaray, ya que estuvo en Loreto junto al ministro, y el congresista Juan de Dios Huaman, que estuvo en Cusco”, detallaron las fuentes.

Fuerza Popular también tiene 15 miembros, pero no tiene un conteo completo de quiénes han hecho el descarte. El vocero Diethell Columbus (Lima) explicó que varios de sus colegas se habían realizado la prueba rápida en el Congreso, pero no no tenía el número exacto. El mismo Columbus no se realizó aún la prueba, debido a que no asistió al Congreso el día que la realizaron. Según dijo, hasta el momento no presenta síntomas, pero se realizará el test en los siguientes días.

En Unión por el Perú sucede algo similar, pues el legislador Posemoscrowte Chagua (Huancavelica) solo se limitó a decir que “varios” de los 12 colegas de su bancada se han hecho la prueba. Es decir, no cuenta con una cifra exacta. “Voy a pedir pruebas moleculares, se han visto falsos negativos”, adelantó Chagua. En Somos Perú, todos sus 11 miembros han reportado resultados negativos: su vocero Rennan Espinoza (Lima) y Guillermo Aliaga (Lima) mostraron sus resultados en redes sociales.

En lo que respecta a las bancadas minoritarias, este Diario pudo conocer que cuatro de los nueve miembros del Partido Morado ya dieron negativo en las pruebas rápidas, mientras que en el Frente Amplio nos confirmaron lo mismo, pero solo en tres de los ocho miembros del grupo.

Trabajadores, 100% asegurados

Por otro lado, Luis Valdez (Alianza para el Progreso, La Libertad), primer vicepresidente del Congreso, propuso que el Congreso cubra al 100% los costos de los tratamientos de los trabajadores parlamentarios contagiados que, hasta la fecha, suman tres. La Mesa Directiva aprobó su propuesta este viernes 10. En la víspera, el sindicato de servidores parlamentarios emitió un pronunciamiento indicando que la cobertura de su seguro estaba excluida de pandemia complejas como el coronavirus.

“Como institución nos vamos a hacer cargo al 100%, independientemente de dónde se hayan contagiado el virus. Estamos en circunstancias donde debemos apoyar y salvar vidas. Hoy [viernes] ya se pusieron en contacto con las familias”, manifestó Valdez a El Comercio.

De las 348 pruebas rápidas que se hicieron a trabajadores parlamentarios, dos dieron positivos al COVID-19. El fin de semana pasado ya se había detectado al primer trabajador contagiados. Es decir, son tres los servidores que tendrán la cobertura de salud al 100%.

“Es una situación compleja y todos estamos expuestos a contraer el virus, en el trabajo, en los mercados, camino a la farmacia. No es momento de crear controversias. En el segundo pleno, algunos congresistas se presentaron con protección total y fueron objeto de burlas y ataques. Debemos trabajar en conjunto”, reflexionó Valdez.

El segundo vicepresidente aseguró que el Parlamento ya no tendrá más sesiones virtuales, y que, tanto la Mesa Directiva como los portavoces de las bancadas, ya tienen el equipamiento tecnológico para sesionar virtualmente a través de la plataforma Microsoft Teams. En los últimos días, dichos parlamentarios culminaron cursos de inducción en el uso de dicha plataforma. Con todo esto, las instancias que pueden sesionar son la Mesa Directiva, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces. El pleno también puede sesionar virtualmente aunque se espera contar con el consenso de las bancadas para que cada portavoz pueda llevar el voto nominal de los miembros de su grupo. Lo único que aún se encuentra en suspenso es el funcionamiento de las comisiones ordinarias.

