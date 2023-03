Las revelaciones periodísticas, entre ellas de El Comercio, sobre cuestionadas e incluso sobrevaloradas compras de bienes y servicios por el Congreso de la República cobraron ayer un saldo en ese poder del Estado. El economista José Cevasco renunció al cargo de oficial mayor, que ocupaba desde agosto del 2022.

En conferencia de prensa, Cevasco comentó que conversó sobre su decisión con José Williams, actual presidente del Parlamento. Es más, aseguró que su renuncia busca la “estabilidad” de ese legislador y de la Mesa Directiva.

“Entiendo que mi renuncia al cargo básicamente es por razones de carácter político. Bajo ningún punto de vista está relacionada a los hechos de carácter administrativo”, refirió. También dijo estar convencido de que, “luego que se realicen las investigaciones, sean fiscales, investigaciones del órgano de control interno, se podrá saber que no ha habido malos procedimientos en el Congreso de la República”.

Luego, Williams informó a la prensa que Javier Ángeles ocupará el cargo interinamente hasta que el Consejo Directivo lo oficialice la próxima semana.

Más salidas José Williams informó que “todos” los funcionarios de la Dirección General de Administración, que encabeza Pablo Noriega, “han puesto su cargo a disposición”. Precisó que ya aceptó las renuncias de los jefes de Logística, Abastecimiento y Recursos Humanos.

—Justificación—

La salida de Cevasco se dio horas después de que El Comercio revelara que el Congreso firmó un contrato de S/312.819,41 por 68 pasajes aéreos al extranjero sin itinerario y sin precisar a los legisladores beneficiarios. Ello en diciembre pasado, en plena crisis tras el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y en medio del debate sobre el adelanto de elecciones.

Tras varios días sin brindar una respuesta, Pablo Noriega, director general de Administración del Congreso, señaló a este Diario que el número de pasajes es una “previsión de gasto” y “no es que se va a ejecutar” tal como ha sido establecido en el contrato con la empresa Cuarzo Travel.

No obstante, no supo explicar bajo qué sustento se definieron los países de destino. “Este es un contrato que se hace con base en una estadística, una previsión de cosas que pueden pasar. Pero la ejecución es otra cosa [...] No es lo que está ahí lo que se va a hacer, es la previsión para que cuando se presente un evento, una invitación, tengamos el paraguas para adquirir el pasaje y entregarlo al congresista”, subrayó y apuntó que “el contrato no se puede anular”, a menos que exista dolo.

Este Diario también solicitó días atrás al Congreso, vía el portal de transparencia, información sobre el monto ejecutado para los viajes, la forma en que se determinaron los destinos detallados, las personas que podrían acceder a estos pasajes, entre otros. El Parlamento respondió ayer, pero con alcances generales y no detallados.

Por ejemplo, solo se indicó que los pagos por los viajes se realizarán de forma parcial y de manera quincenal, según el consumo de la entidad. Además, que los destinos considerados en el contrato son referenciales, pues estos varían de acuerdo con el requerimiento. “Estos destinos se estimaron de acuerdo al consumo histórico del Congreso”, se informó.

Noriega comentó a este Diario que el órgano de control del Congreso está revisando el contrato y que, en unas dos semanas, determinará si hay irregularidad. “Estimo, no aseguro, que debe haber alguna estadística, alguna información, que dice posiblemente se den estos eventos. O simplemente hay que programarlo, pero no significa que necesariamente se van a ejecutar. Solo es programación”, insistió.

La compra de estos pasajes se suma a otros cuestionados gastos del Parlamento. El último martes, El Comercio reveló también que la contraloría ya recopilaba información sobre adquisiciones y el servicio de alimentación del Legislativo.

Este Diario accedió al memorando enviado el último miércoles por la contraloría al Congreso, en el cual da a conocer sobre el inicio de la recopilación de información. Esta recolección estará relacionada a los gastos incurridos en pasajes y viáticos por viajes al exterior de agosto del 2022 a la fecha. Este rango incluye el contrato firmado en diciembre del 2022 con Cuarzo Travel.

La contraloría también reunirá información respecto a la ejecución del contrato de concesión del comedor del Congreso.

Además… Nuevo oficial mayor Nombre Javier Adolfo Ángeles Illmann Fecha de Nacimiento 4/7/1957 Profesión Abogado Cargo reciente Director General Parlamentario Experiencia Ya fue oficial mayor del Congreso entre el 2012 y 2015, y entre mayo y diciembre del 2020.

—Diligencia fiscal—

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar en torno al servicio de bufet contratado por el Congreso. Como parte de las pesquisas, dos representantes del Ministerio Público acudieron ayer a las oficinas administrativas del Legislativo para recabar documentos.

El equipo liderado por Viviana Robles Quezada, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Centro, acudió a las oficinas de la Oficialía Mayor y de la Dirección General de Administración, que encabeza Noriega.

La fiscal declaró a la prensa que se trató de una diligencia de exhibición de documentos y que recibió todas las facilidades para recabar la información requerida.”Es una investigación de carácter reservado”, recalcó. 

José Cevasco manifestó que su renuncia a la Oficialía Mayor buscaba resguardar la estabilidad de José Williams, presidente del Congreso, y de la Mesa Directiva. Fue nombrado en el cargo en agosto del 2022, durante la presidencia de Lady Camones en el Parlamento.