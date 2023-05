Gutiérrez fue uno de los principales defensores desde el Poder Legislativo del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), también ha sido abogado del sentenciado ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y hasta marzo último fue militante de Perú Libre. Precisamente, es está agrupación la principal promotora de su postulación.

Por su parte, Rioja ha laborado en el Congreso los últimos 28 años y ha sido candidato en otros procesos de selección. En julio del 2021, fue uno de los 12 candidatos para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, pero presentó su carta de renuncia. Ocupaba el puesto 11 en la tabla de méritos.

Al respecto, la portavoz alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo que su agrupación aún no ha adoptado una posición en conjunto.

A título personal, Luque adelantó que ella no respaldará a ninguno de los candidatos en la elección del defensor del Pueblo, porque “en un contexto de crisis existe la intención” de un sector del Congreso de “cortar y restar autonomía” a la institución que en la actualidad dirige Eliana Revollar, que “ha tenido una postura tajante en la defensa de los derechos humanos”.

“A algunos congresistas no les ha gustado ese rol, han cuestionado a Revollar, esta elección no garantiza que la Defensoría del Pueblo mantenga su autonomía. También hay que recordar que el defensor preside la comisión especial que nombra a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”, manifestó a El Comercio.

Fuentes de este Diario indicaron que dentro de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, los congresistas que antes estuvieron en Perú Libre, como Guillermo Bermejo, Nieves Limachi y Hamlet Echeverría están a favor de la candidatura de Gutiérrez. Este último habría “buscado votos de manera individual”.

“El señor Gutiérrez viene de Perú Libre y por su cercanía a ese partido ha buscado a estos congresistas”, señalaron.

Bermejo es uno de los congresistas de Cambio Democrático-JP que está a favor de la candidatura de Josué Gutiérrez a la Defensoría del Pueblo. (Foto: Archivo El Comercio)

Las mismas fuentes contaron que existen discrepancias al interior de la referida bancada de izquierda, porque otra ala está en contra de que se retire a Revollar de la Defensoría del Pueblo.

“Gutiérrez no tiene una sola credencial de haber defendido los derechos humanos”, acotaron.

Desde Perú Bicentenario, el congresista Guido Bellido dijo que todavía no se han reunido para tomar una postura como bancada.

Bellido minimizó los cuestionamientos a Gutiérrez por haber sido cercano a Cerrón.

“Las personas [que están en política] siempre van a tener cercanía a un partido”, expresó.

A su turno, el vocero del Bloque Magisterial, Edgar Tello, refirió que su bancada inicialmente ha decidido apoyar a Rioja. Este último consideró como un “escenario de dictadura” las decisiones que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la etapa de entrevistas a los candidatos.

“Nos vamos a reunir mañana [miércoles] para tomar una decisión final”, sostuvo.

¿Y la posición de la derecha?

El parlamentario José Cueto, de Renovación Popular, indicó, a título personal, que él no votará por Gutiérrez ni por Rioja.

“Si ninguno pasa, en la siguiente sesión [del pleno] se tiene que votar por las opciones que restan: Delia Múñoz y Gastón Soto Vallenas. Esa son las dos opciones que más me gustan”, subrayó.

Cueto, en diálogo con El Comercio, dijo que no avala la candidatura de Gutiérrez, pero evitó explicar el porqué.

“Hemos conversado con él para ver algunas posiciones, a mí, no me convenció, y en mi bancada no creo que a nadie”, finalizó.

Cueto dice que ve con buenos ojos una eventual candidatura de Delia Múñoz al cargo de defensora del Pueblo. Ella fue ministra de Justicia y DD.HH. en el efímero gobierno de Manuel Merino. (Foto: Archivo El Comercio)

En breve comunicación con este Diario, el congresista Alejandro Cavero dijo que Avanza País aún no toma una decisión. “Prefiero no pronunciarme todavía”, añadió.

Por su parte, el portavoz alterno de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, informó que en las próximas horas su bancada adoptará una decisión, tras reunirse con el líder de su partido, César Acuña.

Salhuana dijo que una eventual elección de Gutiérrez como defensor del Pueblo no constituye la entrega de esta institución a Cerrón.

“No creo ah, pienso que el profesional que vaya a asumir este cargo lo hará con responsabilidad y estará a la altura, más allá de vinculaciones políticas, se debe pensar en el país. Aún no hay nada decidido, [en las próximas horas] tomaremos una decisión”, remarcó.

Fuentes de Alianza para el Progreso indicaron que es probable que la agrupación decida respaldar a los dos candidatos.

Otra bancada que no ha decidido su voto en la elección del defensor del Pueblo es la de Podemos Perú. El portavoz de esa bancada, Carlos Zeballos, dijo que se reunirán el mismo jueves antes de la votación.

Zeballos, a título personal, sostuvo que el nuevo defensor del Pueblo “tiene que ser una persona que no vaya [a esa institución] con una mochila”.

“Tampoco debe ser un político que vaya con una agenda propia, la agenda es realizar un trabajo en defensa del pueblo, no de intereses [particulares]”, dijo sobre Gutiérrez.