Un total de 22 organizaciones políticas, y sus respectivos candidatos que se presentaron para las recientes elecciones congresales extraordinarias, tienen solo hasta fines de este mes para cumplir con presentar su informe financiero sobre los ingresos y gastos realizados durante la reciente campaña electoral.

El último martes se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la que se dio por concluido el proceso electoral originado tras la disolución del Congreso.

La máximo ente electoral declaró concluido el proceso electoral extraordinario. (Fuente: El Peruano)

A partir de allí comenzó a correr el plazo de los últimos 15 días hábiles que se estipula en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), a fin de que se presente esta información ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este es el órgano encargado de realizar las auditorias.

Según fuentes de esta entidad, el plazo límite para presentar la contabilidad está previsto que expire este 31 de marzo. De no hacerlo, las agrupaciones y candidatos podrían llegar a ser sancionados.

Así van los números

De acuerdo con información de la ONPE, de los 22 partidos que se presentaron para esta elección, hasta el momento ninguno ha cumplido con entregar su balance financiero al ente electoral.

Por otro lado, en el caso de los candidatos, de los 3094 obligados, solo el 8,47% ya lo han hecho. Estos son, en total, 262 aspirantes al Parlamento Nacional.

Sin embargo, cabe resaltar que de ellos unos 23 han visto a bien consignar en su informe que no percibieron ni un solo ingreso y que tampoco tuvieron gastos en esta campaña; principalmente en las regiones de Lambayeque, Tumbes y Apurímac.

Si realizamos un ránking de los 15 candidatos que ya han presentado sus ingresos y gastos y que, a su vez, han ocupado mayor presupuesto para su campaña, Yeremi Espinoza, de Podemos Perú, es quien lo lidera, con más de S/300 mil.

En segundo lugar, figura su correligionario Daniel Urresti, quien encabezó la lista por Lima del citado partido, con más de S/135 mil.

Sin embargo, también figuran con fuertes sumas de dinero candidatos que finalmente no alcanzaron un escaño en las elecciones del 26 de enero, como lo son candidatos del Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano (PPC) y Solidaridad Nacional. [VER GRÁFICA]

La reforma

El plazo de 15 días posterior a la conclusión del proceso electoral fue implementado mediante una reforma a la LOP a finales del 2017, realizada por el Congreso disuelto. Antes de ello, las agrupaciones políticas estaban obligadas a declarar sobre sus ingresos y gastos periódicamente, a lo largo del proceso electoral.

Anterior Congreso aprobó reformas a la Ley de Organizaciones Políticas. (Foto: El Comercio)

El abogado José Tello, del Instituto Peruano de Derecho Electoral, consideró que la dinámica actual “no ayuda al desarrollo de la función de supervisión de fondos partidarios”.

“La supervisión no se puede llevar ya terminado el proceso y de golpe. Eso hoy en día ya está generando un proceso que puede demorar tranquilamente hasta la siguiente elección [del 2021] y no es lo apropiado”, remarcó Tello.

“Además, no permite tomar acciones inmediatas en caso haya declaraciones que no muy serias. No permite mucha reacción del organismo electoral”, agregó.

Similar postura tuvo Jorge Jáuregui, experto en derecho electoral, al referir que “no se trata básicamente de cuándo se hacen los reportes, sino qué mecanismos efectivos tiene la ONPE para poder hacer unas auditorías prolijas”. A juicio de Jáuregui, “ahí está el problema”.

“La ONPE no está dotada por la ley con mecanismos fuertes. Los plazos para reducir el tiempo se han reducido y, por otro lado, los reportes de información no solo se limitan a organizaciones política sino también de candidatos, y es un universo disperso”, reflexionó.

Jáuregui remarcó que la legislación actual pone ciertas exigencias a la ONPE, y que estas deberían estar acompañadas de un mayor presupuesto para poder tener ejecución.