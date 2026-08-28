Daniel Barragán, senador de Obras, cuestionó declaraciones de Josué Gutiérrez. (Foto: Congreso)
Daniel Barragán, senador de Obras, cuestionó declaraciones de Josué Gutiérrez. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador del Partido Cívico Obras, Daniel Barragán, solicitó hoy la renuncia del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez por las declaraciones que tuvo sobre un hipotético cierre del Congreso de la República a manos de Keiko Fujimori.

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