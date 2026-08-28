El senador del Partido Cívico Obras, Daniel Barragán, solicitó hoy la renuncia del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez por las declaraciones que tuvo sobre un hipotético cierre del Congreso de la República a manos de Keiko Fujimori.

Barragán consideró inaceptable la postura de Gutiérrez y cuestionó su idoneidad para liderar la Defensoría del Pueblo. “Estas actitudes antidemocráticas y que van en contra de la constitucionalidad de nuestro país, pues, lógicamente, yo creo que el defensor del Pueblo debe pensar seriamente en su renuncia”, dijo a Canal N.

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Daniel Barragán, senador: Me avergüenzo de los que ha dicho el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, porque una persona que debe defender a los ciudadanos, está indicando que la presidenta tiene la posibilidad de hacer un cierre del Congreso



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La controversia inició por las expresiones que tuvo el titular de la Defensoría del Pueblo sobre el impacto político de una eventual disolución parlamentaria, algo que le generó críticas desde diversas bancadas y de la misma Keiko Fujimori, quien calificó estas frases como un “desliz”.

El senador de Obras criticó la ligereza con la que el defensor abordó la continuidad del Legislativo. El parlamentario enfatizó que el titular de la Defensoría posee un rol de protección democrática y exclamó: “No puede ir en contra de las instituciones. Ayer ha querido quizá excusarse diciendo que nuestras instituciones son débiles. Efectivamente, pero se tienen que fortalecer democráticamente”, aseveró.

Daniel Barragán transmitió su indignación ante la propuesta del titular de la Defensoría sobre una medida de fuerza. “Yo de verdad me avergüenzo de lo que dijo el defensor del Pueblo porque una persona que debe defender a los ciudadanos, a los representantes del pueblo, le dice a la presidenta que tiene la posibilidad de disolver el Congreso”.

Exijo la inmediata renuncia del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por incitar al cierre del Congreso. Un funcionario de alto nivel, elegido por la representación nacional, que promueve actitudes antidemocráticas y desestabilizadoras, no puede permanecer ni un minuto más al… — Senador Barragán (@senadorbarragan) August 28, 2026

La representación del Partido Cívico Obras definirá su posición formal el próximo lunes tras analizar el desempeño de Gutiérrez. Los integrantes de la bancada evalúan una citación oficial para que el funcionario rinda cuentas ante el pleno por sus controvertidos comentarios.

Frases de Josué Gutiérrez sobre cierre del Congreso

En sus declaraciones del 27 de agosto, Josué Gutiérrez aseveró que una disolución del Parlamento traería un beneficio popular inmediato para el Ejecutivo. El defensor del Pueblo teorizó que una medida de esa magnitud elevaría la aceptación de la mandataria de manera drástica.

Gutiérrez calculó que la presidenta alcanzaría un mínimo de 80% de aprobación si decide disolver la representación nacional. Aunque el defensor del Pueblo descartó promover activamente esta acción, sus proyecciones matemáticas generaron alarma y un rechazo unánime en el Poder Legislativo.

“Si la señora Keiko Fujimori mañana decide cerrar el Congreso, yo le digo con toda sinceridad, no tendría el respaldo del 60% que dicen las encuestas últimas. ¿Sabes Cuánto tendría mínimo? Más el 80% como lo tuvo su padre en ese momento”, dijo a Canal N