Daniel Barragán, senador del Partido Cívico Obras. (Foto: Congreso)
Daniel Barragán, senador del Partido Cívico Obras. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador Daniel Barragán anunció que el Partido Cívico Obras evaluará este lunes la abstención de Juana Ticona en la votación sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, pese a que, según indicó, existía un acuerdo previo de la agrupación para respaldar la propuesta.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?