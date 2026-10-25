El senador Daniel Barragán anunció que el Partido Cívico Obras evaluará este lunes la abstención de Juana Ticona en la votación sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, pese a que, según indicó, existía un acuerdo previo de la agrupación para respaldar la propuesta.

“ Todavía no hemos tomado ninguna acción sobre ese tema, recién mañana vamos a tener una reunión a las 6 p.m. con nuestro líder Ricardo Belmont y ahí vamos a conversar sobre la situación de la señora Ticona ”, declaró Barragán en RPP Noticias.

El parlamentario explicó que, antes del pleno, expuso ante los senadores los motivos por los que consideraba que debían votar a favor de la delegación de facultades. Según relató, los integrantes del grupo firmaron un acta en la que aceptaron su propuesta.

“Ella en realidad firmó un acta, previo al pleno, en donde después de que yo hice una exposición a los senadores sobre los motivos por los cuales debíamos votar a favor, todos firmaron el acta y aceptaron la proposición que yo hice”, sostuvo.

Sin embargo, Barragán señaló que Ticona cambió su posición durante la votación. Según su versión, Ruth Luque y Patricia Iturregui se acercaron a la senadora antes de que esta optara por la abstención.

“(Ticona) no me contó lo que le dijeron. Pero el argumento que ella me dio a mí fue que sus votantes de Tacna se iban a molestar si ella votaba a favor”, manifestó.

Consultado sobre si el respaldo a la delegación de facultades abre la posibilidad de que Obras coincida en otras votaciones con el Ejecutivo, Barragán afirmó que la posición del partido dependerá del contenido de las propuestas.

“Coincidiremos en todas aquellas cosas que beneficien a los ciudadanos, si ellos (el gobierno) generan normas que son para el beneficio del país, votaremos a favor. Si vienen del lado de Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y benefician al país también votaremos a favor”, indicó.