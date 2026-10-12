El senador del Partido Obras, Daniel Barragán, consideró que la frase utilizada por la presidenta Keiko Fujimori, “los perros ladran, señal de que avanzamos”, en referencia a las críticas de un sector de la oposición, no contribuye a reducir las tensiones políticas.

“Son frases para mí, no ayuda a poner paños fríos, pero creo que la idea que debemos tener nosotros acá en el Congreso como en el Ejecutivo debe ser responsable, madura”, declaró.

Barragán sostuvo que la situación política requiere una respuesta orientada al entendimiento entre las instituciones y señaló que las expresiones de la mandataria podrían resultar desagradables para algunos sectores.

#EnVivo Daniel Barragán, senador: Son frases, no ayudan a poner paños fríos. Lo que dijo la presidenta Keiko Fujimori tampoco creo que sea agradable para algunas partes Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/GEPGJh2ihi — Canal N (@canalN_) October 12, 2026

“Ha sido una situación que a nadie le gusta y lo que dijo la presidenta tampoco creo que sea tan agradable para alguna parte. Tenemos que juntarnos de manera positiva para lograr los resultados que el Perú quiere”, manifestó.

El legislador también cuestionó el uso de expresiones que, según indicó, se repiten a partir de frases difundidas en libros, como en este caso, atribuida al personaje de El Quijote.

“Son frases que ya están escritas en algunos libros. Hay frases que ya están sobredichas y las personas repiten, a mí no me gustan” , afirmó.

Las declaraciones de Barragán se producen en medio de las diferencias políticas entre el Ejecutivo y sectores de la oposición, en un contexto marcado por el debate sobre las facultades legislativas y la relación entre los poderes del Estado.