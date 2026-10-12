Daniel Barragán es senador del Partido Obras. (Foto: Congreso)
Daniel Barragán es senador del Partido Obras. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador del Partido Obras, Daniel Barragán, consideró que la frase utilizada por la presidenta Keiko Fujimori, “los perros ladran, señal de que avanzamos”, en referencia a las críticas de un sector de la oposición, no contribuye a reducir las tensiones políticas.

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