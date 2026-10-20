Daniel Barragán apoyará aprobación de facultades en el Pleno del Senado. (Foto: Presidencia)
Daniel Barragán apoyará aprobación de facultades en el Pleno del Senado. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El senador del Partido Cívico Obras, Daniel Barragán aseguró que su posición será la de apoyar la aprobación del pedido de facultades legislativas por parte del Ejecutivo, cuando se produzca el debate en el Pleno del Senado.

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