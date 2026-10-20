El senador del Partido Cívico Obras, Daniel Barragán aseguró que su posición será la de apoyar la aprobación del pedido de facultades legislativas por parte del Ejecutivo, cuando se produzca el debate en el Pleno del Senado.

En entrevista con el podcast Tenemos que Hablar, de El Comercio, señaló que es probable que su bancada apoye también el dictamen que fue aprobado este lunes en la Comisión de Constitución, aunque también cabe una posibilidad de que su voto sea el dirimente si se llega a una votación dividida.

“ Mi pensamiento es que sí (que Obras apoye la aprobación de las facultades), no he hablado con la bancada sobre el tema, recién el desenlace ha sido ayer, pero yo mantendré mi posición ”, dijo.

Consultado sobre si su voto podría resultar decisivo para inclinar el resultado a favor del Ejecutivo, teniendo en cuenta que los votos del ministro César Astudillo y Miguel Torres elevarían el respaldo a 30 votos, respondió afirmativamente.

“ Creo que el voto 31 -si es el mínimo- va a ser de Obras ”, sostuvo.

Asimismo, descartó que su posición sobre las facultades legislativas responda a algún tipo de negociación política. “No hemos negociado nada. En ningún momento me he acercado a alguien para decir queremos tal o cual cosa. Tampoco nos han propuesto”, aseguró.

¿Intentó convencerlo?

Barragán también relató que Roberto Sánchez se comunicó con él para conversar sobre la sesión de la Comisión de Constitución donde se votarían las facultades.

“El señor Roberto Sánchez me escribió para que me acerque a la sala Mariátegui y conversamos, y le dije que iba a asistir, ‘y te sugiero que asistas’, le dije”.

Al ser consultado sobre si Sánchez intentó convencerlo de que no asista a la comisión, dijo: “Exactamente”.

Cabe señalar que Barragán no forma parte de la Comisión de Constitución del Senado, pero el reglamento faculta a los legisladores a asistir a las comisiones si desean expresar una posición sobre el tema a debatir.

El senador consideró que existe un comportamiento que evidencia falta de madurez política en un sector de la izquierda.

“Yo creo que hay un juego no maduro políticamente. Acá primero es la patria, qué es lo mejor para los ciudadanos del país. No sé cuál es el sentimiento, pero las acciones dicen mucho”, manifestó.

Jorge Nieto

Al referirse a Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, uno de los grupos que se ausentó de la votación de este lunes, Barragán consideró que existe un interés de “protagonismo personal” de su parte.

En contraste, afirmó que su agrupación busca adoptar “decisiones pragmáticas”, sin condicionarlas a la orientación ideológica de las propuestas.

“Nosotros buscamos lo mejor para el país, si viene de derechas o izquierdas, siempre apoyaremos lo mejor. Vamos a usar el pragmatismo para la toma de decisiones. ¿Qué país queremos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer”, sostuvo.