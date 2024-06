El congresista Darwin Espinoza fue expulsado de manera definitiva del partido político Acción Popular, por el cual fue elegido en el 2021, y a pesar de que sigue siendo miembro de su bancada parlamentaria.

El Tribunal Nacional de Disciplina emitió un comunicado este martes 4 de junio en el que confirman en segunda y última instancia la sanción contra Espinoza Vargas.

Con esto ratifican la decisión que había tomado la primera sala del tribunal el 17 de mayo último, donde se definió la expulsión del legislador como afiliado del partido.

“Asimismo, esta Sala ha dispuesto que esta Resolución sea notificada al denunciado, señor Jhaec Darwin Espinoza Vargas, así como al Personero Legal Alterno, Fernando Arias Stella Castillo, para que cumpla con la inscripción de esta sanción en el ROP”, informó el partido.

Acción Popular también dispuso la “inmediata desafiliación” del congresista y su retiro del padrón de afiliados del partido político.

Luego de la emisión de la expulsión en primera instancia a mediados de mayo, Darwin Espinoza minimizó la decisión y aseguró que la apelaría al interior de Acción Popular.

“En realidad, esa resolución a mí no me sorprende ni me preocupa. No olviden que en año y medio han admitido alrededor de siete resoluciones de expulsión, no solo contra mi sino contra otros militantes”, comentó en declaraciones a Canal N, para luego mencionar que ser apartado del partido no significa que vaya a abandonar la bancada.

Darwin Espinoza actualmente está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación desde abril de este año por presunto mal uso de personal y recursos de su despacho como congresista para promover la inscripción del Movimiento Regional Adelante Áncash.

En paralelo, en la Comisión de Ética se evalúa de oficio su caso, junto a Kira Alcarraz (Podemos Perú), por presuntamente haber permitido la contratación de personal como parte de un intercambio de favores entre ambos congresistas.