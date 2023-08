El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) consideró como “un saludo a la bandera” la suspensión de su militancia en el partido de la lampa, aprobado por su plenario nacional el último sábado en su local principal ubicado en el Cercado de Lima.

“Ha sido un saludo a la bandera o quieren quedar bien con la prensa o no sé cuál es la intención. Hemos sido bien claros al decir que un plenario no puede expulsar a militantes, para eso hay instancias. Inclusive tenemos la figura defensor del afiliado. Vamos interponer todo recursos legales, no soy nuevo en el partido, tengo 22 años de militancia”, dijo a la Agencia Andina.

Según argumentó, en el estatuto del partido no existe la figura de licencia ni la de suspensión de forma preventiva. Además, señaló que un proceso disciplinario tiene sus etapas.

“No existe suspensión preventiva, como dijo ayer el secretario general (Edmundo del Águila). Si leemos el estatuto, la suspensión se da como castigo o resultado de un proceso disciplinario”, afirmó Espinoza.

“Esa suspensión no procede ni en el Jurado Nacional de Elecciones ni en el ROP (Registro de Organizaciones Política) porque no se ha dado un debido proceso. Nosotros enviaremos documentación al JNE para que tenga conocimiento”, agregó.

En ese sentido, el legislador denunció irregularidades en el plenario del último sábado porque se votó los miembros de los tribunales de disciplina con un padrón distinto al acreditado por el comité nacional electoral.

Finalmente, refirió que el presidente del Comité Nacional Electoral de AP, Ricardo Zuñe, declinó a llevar el proceso de elección de las dos salas del tribunal de disciplina. “Pero él no se retiró del plenario como se ha dicho, permaneció en la reunión pero sin llevar el proceso de elección como correspondía”, acotó.

Como se recuerda, uno de los acuerdos a los que llegó Acción Popular es suspender la militancia de los seis congresistas señalados como ‘Los Niños’: además de Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi e Ilich López .

Edmundo del Águila Morote, secretario nacional de Acción Popular, dijo a El Comercio que acordaron suspender los derechos de militancia de los legisladores y que el recién constituido Tribunal de Disciplina del partido deberá decidir su expulsión.

“Se ha acordado retirarles la militancia, suspender todos los derechos como militantes de los seis congresistas como una acción cautelar”, explicó Del Águila, quien añadió que esta fue una decisión unánime.

Al momento de la votación, los congresistas suspendidos no se encontraban presentes, pues se habían retirado del local partidario. Del Águila no conversó con ellos al inicio de la jornada plenaria.