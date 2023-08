El congresista Darwin Espinoza descartó este martes que vaya a renunciar a la vocería de la bancada de Acción Popular pese a la crisis interna generada por la renuncia de 8 de sus integrantes luego de su elección.

En declaraciones a los periodistas, indicó que fue elegido luego de dos vueltas y estimó que la dimisión de sus colegas obedece más bien a una “presión mediática y a la disconformidad de algunos” de ellos con la votación.

“Nos mantenemos en la vocería, para eso hemos sido electos por la mayoría de los congresistas. Creo que (las renuncias) obedece más que nada a una presión mediática y a la disconformidad de algunos de ellos”, expresó.

“Ayer hubo una elección y se resolvió en segunda vuelta. En la primera participamos tres candidatos: Ilich López, que obtuvo un voto; estuvo Arriola y yo saqué 6. Pasamos a la segunda vuelta y yo gané 8 contra 6″, agregó.

Espinoza refirió que entiende que varios de sus colegas “no están contentos” con su elección, pero enfatizó que no se puede “patear el tablero” porque no gusta el resultado de la votación.

“Vamos a llamar a la reflexión a todos mis colegas. El papel aguanta todo. Difícil (que no me quieran) porque si saqué 8 votos y somos 15, quizás hubo que me quiso como vocero y a través de la presión mediática puede haber renunciado”, subrayó.

Tras reiterar que no piensa renunciar, Darwin Espinoza insistió en la legitimidad de su elección en un proceso “transparente” y aseveró que varios de sus colegas renunciaron a la bancada del partido de la lampa “por capricho” y presión de los que perdieron.

“Algunos por capricho (renunciaron), sobre todo los que perdieron y más aún con un voto. Creo que los demás han renunciado por una cierta presión que han ejercido aquellos que han perdido”, acotó.

“Vamos a conversar con los congresistas renunciantes, a fin de que reevalúen su renuncia y puedan quedarse en la bancada. (¿Cree que pueda conversar?) Creo que sí, para eso somos políticos”, sentenció.

Declaraciones del congresista Darwin Espinoza. (Video: Canal N)

Cabe indicar que la designación de Darwin Espinoza como nuevo vocero de la bancada de Acción Popular detonó en las renuncias de María del Carmen Alva y otros siete integrantes .

Junto a Alva Prieto dimitieron Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva .

Con estas salidas, la bancada del partido de la lampa queda reducida a 7 miembros. De los renunciantes, cinco implicados en el caso ‘Los Niños’.