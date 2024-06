El congresista Darwin Espinoza, de la bancada Acción Popular, aseguró que han colaborado con todas las diligencias de allanamiento que se realizaron este sábado en unos diez inmuebles vinculados a él por la investigación que se le sigue por presunto mal uso de bienes del Parlamento.

“Se han llevado un cuaderno donde la persona que trabaja en la casa apunta los gastos que hace a diario. Se han llevado unos individuales”, señaló ante la prensa al salir de la vivienda allanada.

Sobre la posibilidad de que los fiscales se hayan llevado planillones o documentos relacionados al movimiento regional Avanza Áncash, descartó que hayan ubicado alguna impresión de este tipo. “No han encontrado ninguna ficha, ninguna, nada relacionado a la investigación”, comentó para luego descartar que también se hayan llevado equipos eléctricos.

El Ministerio Público realizó el allanamiento en diez inmuebles vinculados al congresista Darwin Espinoza por la investigación en su contra por presuntamente usar recursos del Parlamento, así como personal de su despacho, para promover la creación de un movimiento regional en Áncash.

📸 Ejecución de medida de allanamiento en 10 inmuebles ubicados en Chimbote (Áncash), Lima y Callao. (2/2) pic.twitter.com/eQqhv238j8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 22, 2024

El allanamiento y descerraje con fines de incautación de equipos de cómputo, documentos y otros elementos que puedan contribuir a la investigación fue para ubicar indicios de los presuntos delitos de peculado de uso y concusión.

Darwin Espinoza reiteró su versión negando cualquier responsabilidad en estos actos que fueron grabados y difundidos en un reportaje de “Punto final” y que motivaron la investigación fiscal.

“Yo descarto todo eso y por eso yo he ido a testificar al Ministerio Público. Hoy han allanado mi casa acá y en Chimbote y que las investigaciones determinen quién ha sido esa persona que ha impreso esas hojas que salen en el video y obviamente es van a dar cuenta que yo no soy”, señaló.

El parlamentario aseguró que él es uno de los interesados en conocer quién ha realizado impresiones para impulsar la inscripción de un movimiento regional relacionado a su hermano Renato Espinoza.

“Yo no he conversado (con mi hermano) de ese tema porque prefiero allanarme y mostrar que yo no tengo ninguna vinculación”, agregó.