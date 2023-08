El nuevo vocero de la bancada de Acción Popular (AP), Darwin Espinoza, afirmó este miércoles que en su grupo parlamentario son y serán 15 hasta que se tramiten las renuncias de los ocho congresistas.

En declaraciones a Canal N, indicó que mantienen conversaciones con algunos de los legisladores que dimitieron, a fin de que puedan reconsiderar su decisión, y hasta que ese tema no se defina, seguirán siendo 15 parlamentarios.

“El papel dice 15 hemos sido y somos 15 hasta que no se tramiten las renuncias, es más estamos conversando con algunos congresistas que han renunciado a fin de que puedan declinar sus renuncias. Mientras que esto no se resuelva tenemos la argumentación de los 15 congresistas”, expresó.

En ese sentido, Espinoza refirió que el próximo miércoles 16 de agosto se evaluarán cada una de las renuncias y se definirá si se abre proceso disciplinario o no a los ocho congresistas por una presunta vulneración del reglamento de la bancada de AP.

“Hemos acordado con los congresistas con los que nos hemos reunido el día de hoy, a fin de que podamos evaluar la renuncia de cada uno de los congresistas que han presentado”, manifestó.

“No hemos estado los siete, así que hemos quedado la siguiente reunión para el próximo miércoles (16 de agosto) para que podamos evaluar si se acepta la renuncia o se inicia un proceso disciplinario, parece que han incumplido el reglamento de la bancada”, agregó.

No obstante, Darwin Espinoza negó acciones dilatorias en el trámite de las renuncias, pero enfatizó que no se puede tomar una decisión “tan apresurada” en medio de las conversaciones con varios de los legisladores que dimitieron.

“Si aceptamos la renuncia va a ser muy complicado que aquellos con los que venimos conversando puedan regresar a la bancada. Creo que es un trámite correspondiente, tampoco estamos apurados ni retrasando este trámite”, acotó.

“Si se demora una semana o no la aceptación de las renuncias eso no afectaría a los congresistas que mantendrían sus renuncias. Ellos no se verían afectados”, añadió.

Finalmente, el legislador implicado en el caso “Los Niños” se mostró confiado en que las conversaciones llegarán a buen puerto y negó cualquier tipo de ofrecimientos. “Solamente seguir trabajando, no hay nada más que ofrecer”, sentenció.

Declaraciones del congresista Darwin Espinoza. (Video: Canal N)