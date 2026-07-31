Resumen

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El inicio del Congreso bicameral ha quedado marcado por un caso de violencia de género que involucra a uno de sus integrantes. Apenas seis días después de jurar al cargo, el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, fue detenido el jueves 30 de julio por presunta agresión física y psicológica contra su pareja.

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