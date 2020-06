El Consejo Directivo del Congreso acordó este martes por mayoría que los decretos de urgencia que emitió el Ejecutivo durante el interregno parlamentario sean revisados tanto por las comisiones ordinarias como por la Comisión de Constitución del Parlamento.

Según el congresista Rolando Ruiz (Acción Popular), el acuerdo se aprobó, tras una larga discusión, por 20 votos a favor y 7 en contra.

El parlamentario Gino Costa (Partido Morado) explicó que las disposiciones legales emitidas durante el tiempo que el Congreso estuvo disuelto serán revisadas por las comisiones ordinarias como primera comisión y luego serán vistas por la Comisión de Constitución, como segunda comisión, cuando el dictamen del grupo de trabajo de carácter ordinario sea rechazado.

Costa indicó que votó en contra porque, en su opinión, esa decisión es un “despropósito que deja pintada en la pared a la Comisión de Constitución”. Sostuvo que “vamos a trabajar por gusto, vamos a duplicar funciones y va a ser una fuente de conflicto con el Ejecutivo de todas maneras”.

La congresista Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) también votó en contra. “El Consejo Directivo por mayoría acaba de aprobar que todos los DU vayan a comisiones y a Constitución donde habrá triple chamba, porque hubo muchos con informe de la Comisión Permanente. Algunos con informe desfavorable debieron pasar al pleno”, escribió en su cuenta de Twitter.

Rolando Ruiz, en cambio, se mostró a favor de la decisión tomada. “Creo que no será doble trabajo ni se pasará por encima de Constitución. Va a ir a esa Comisión para ver la constitucionalidad de los decretos de urgencia y de allí pasará a las comisión ordinaria respectiva, incluso puede hacerse en paralelo”, manifestó a El Comercio.

Gino Costa, sin embargo, precisó que lo dicho por Ruiz no era exacto. “No es cierto que los decretos de urgencia se verán primero en la Comisión de Constitución. Se le envían a las dos pero el dictamen de la comisión ordinaria es el que manda, pero esta no puede preparar un dictamen sobre constitucionalidad porque no es su especialidad. Si el Congreso revisa los decretos es para determinar si son constitucionales. Constitución lo va a ver como segunda comisión, eso significa que si llega un dictamen al pleno para discutirse será el de la primera comisión que es la ordinaria, la segunda comisión solo actuará si rechaza el primer dictamen, por eso digo que se van a trabajar por gusto”, dijo.

Costa agregó que el planteamiento inicial, dado por Manuel Merino, presidente del Congreso, era que los 68 decretos de urgencia que dio el Ejecutivo se enviaran solamente a las comisiones ordinarias, pero como esta postura obtuvo amplia oposición en el debate, se varió la propuesta primigenia y se acordó finalmente que las disposiciones legales sean vistas también por la Comisión de Constitución.

Al igual que las bancadas del Partido Morado y el Frente Amplio, la de Fuerza Popular también votó en contra de la decisión tomada este martes. Tras conocerse ese acuerdo, Martha Chávez anunció que pediría a su organización ser retirada de la Comisión de Constitución, pues dijo que “están ninguneando a la comisión al ponerla de segunda comisión dictaminadora”.

VIDEO RECOMENDADO:

Presidente Vizcarra visita hospital de Ate y destaca labor del personal médico 09/06/2020